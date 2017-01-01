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Tunceli'de el yapımı patlayıcı infilak etti! 2 asker yaralı

Yaşanan çatışma ve yaralı askerlerle ilgili olarak Tunceli Valiliği'nden açıklama geldi

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:03:22 Güncelleme: 09:08:40 HABERTURK.COM

Tunceli'deki  Çiçekli Bölgesi'nde İl Jandarma Komutanlığı timleri tarafından sürdürülen operasyon sırasında PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı. Çıkan çatışmada teröristlerce daha önceden döşenmiş 2 el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker yaralandı.

TUNCELİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Tunceli Valiliği'nden çatışma ve patlamaya ilişkin şu açıklama yapıldı;

Tunceli il merkezi Çiçekli Bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca 23 Mayıs 2017 günü yürütülen operasyon kapsamında yapılan arama/tarama faaliyetlerinde; teröristler tarafından daha önceden döşenmiş patlatılmaya hazır EYP ele geçirilmiştir.

Bölgede devam eden operasyonlar esnasında bir grup terör örgütü mensubu ile sıcak temas sağlanmış kısa süreli çatışma yaşanmıştır. Yaşanan çatışma esnasında teröristlerin döşemiş olduğu (2) adet EYP’nin patlaması sonucu (2) kahraman askerimiz hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Askerlerimiz gerekli tedavinin yapılması için hastaneye sevk edilmiş olup sağlık durumları iyidir.

Yaşanan çatışmaya müteakip teröristlerin tahmini kaçış güzergâhları bölgede konuşlu bulunan Obüs ile ateş altına alınmış olup, bölgede operasyonlara devam edilmektedir.

İlimizde terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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