İzmir'de 15 yaşındaki kız çocuğu babasını bıçakladı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 15 yaşındaki Ö.A. iddialara göre tartıştığı babası 42 yaşındaki Faruk Dede'yi karnından bıçakladı. Dede, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



İHA'nın haberine göre olay, gece saatlerinde Emek Mahallesi 7223 sokaktaki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski eşi Yeliz A.(36) ve kızı Ö.A. ile birlikte yaşayan Faruk Dede geç saatlerde eve geldi. İddialara göre alkollü olan Dede, kızının elindeki telefonu almak istedi. Fakat telefonunu vermek istemeyen Ö.A., babası ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.A., eline geçirdiği bıçağı Dede'nin karnına sapladı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Dede, aldığı bıçak yarası nedeniyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Dede, olayı gören Yeliz Atça'nın durumu bildirmesi üzerine eve gelen 112 sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Dede, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Dede'nin cansız bedeni, savcının incelmesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan babasını bıçakladığı öne sürülen Ö.A., ifadesi alınmak üzere üzere Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.