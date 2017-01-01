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HSK ve Danıştay üyelikleri Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliklerine yapılan seçime dair TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Danıştay üyeliğine yaptığı atama da Resmi Gazete'de yayımlandı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:26:44 Güncelleme: 09:28:21 AA

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre; Anayasanın geçici 21'inci maddesinin (C) fıkrası uyarınca, Genel Kurulun 16.05.2017 tarihli 92'nci Birleşiminde yapılan seçim sonucunda Yargıtay üyesi Yaşar Şimşek, Yargıtay üyesi Mehmet Ademoğlu, Yargıtay üyesi Alp Arslan, Danıştay üyesi Cafer Ergen, Öğretim üyesi Ali Cengiz Köseoğlu, Avukat Songül Yazar ve Avukat Hamit Kocabey Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliklerine seçildi.

DANIŞTAY ÜYELİĞİ KARARI DA RESMİ GAZETE'DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Danıştay üyeliğine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliği sona eren Taci Bayhan'ı yeniden seçmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 155'inci maddesi ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun geçici 27'nci maddesinin 8'inci fıkrası gereğince, HSYK üyeliği sona eren Taci Bayhan'ı Danıştay üyeliğine yeniden seçti.

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