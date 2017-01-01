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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde FETÖ operasyonu
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde ve iki bakanlıkta FETÖ operasyonu

Ankara'da FETÖ'ye yönelik büyük operasyon gerçekleştiriliyor. Operasyon kapsamında "ByLock" kullandığı tespit edilen 60'ı Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19'u ilçe belediyelerinde çalışan 79 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, MEB ve Kalkınma Bakanlığı'nda da 60 kişi gözaltına alındı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:58:11 Güncelleme: 10:50:04 AA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ soruşturması kapsamında "ByLock" kullandığı tespit edilen 60'ı Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19'u ilçe belediyelerinde çalışan 79 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden bir kısmının daha önce kurumlarından ihraç edildikleri öğrenildi.

MEB VE KALKINMA BAKANLIĞI ESKİ PERSONELLERİNE DE GÖZALTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen 30'u Kalkınma Bakanlığı, 30'u Milli Eğitim Bakanlığı'nın eski çalışanı 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Şüphelilerin daha önce KHK ile kurumlarından ihraç edildikleri öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan bazı şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Diğer şüphelilerin ise yakalanmaları için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

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YORUMLAR 40
  • Misafir 3 dakika önce
    ne zaman başlar toplanır ozaman samimiyete inanırım halen dere geçilemedimi at değiştirilmiyor
  • Misafir 3 dakika önce
    feyoyla mucadele diye diye ulkede adalet kalmadi adam kayirma torpil diz boyu.ama olsun fetoyla mucadele var demi
  • Misafir 9 dakika önce
    siyasetciler aklaniyor
  • Misafir 9 dakika önce
    Fetö örgütü her kesimden siyasetçiyi,işadamını,akademisyeni,gazeteciyi ve benzerini kullanarak devletin bütün kurumlarını ele geçirerek ülkeye hakim olayı hedeflemiştir. Bu operasyon CİA,MI6,MOSSAD gibi gizli servisler tarafından organize edilmiştir.Bu yüzden kamuda bu temizlik süratle ve tavizsiz sürdürülmelidir.
  • Misafir 13 dakika önce
    Siyaset sütten çıkmış ak kaşık mış. Mış mış ta mış mış mış.
  • Misafir 16 dakika önce
    Abdüllatif Şener !!!....
  • Misafir 16 dakika önce
    Abdullah Gül Bülent Arınç Cemil Çiçek Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım Mehmet Ali Şahin Bekir Bozdağ Sadullah Ergin Ali Babacan Hüseyin Çelik İ. Melih Gökçek Kadir Topbaş Abdülkadir Aksu Ömer Çelik Suat Kılıç vs vs Bir zamanlar hakkında methiyeler düzdükleri, Pensilvanya'da ziyaret mekanı haline getirdikleri çok sevdikleri muhterem Hocaefendileri şimdi Fetö oldu.Şizofren bir adam olduğu her halinden belli olan bu şarlatana her imkan tanındı, onu bu hale sizler getirdiniz. Ama temizliğe gelince siyasetin içinde Feto uzantısı yokmuş gibi davranılıyor. Tarih birgün bunun hesabını da soracaktır. Sahte delillerle TSK Mensupları içeri tıkılırken vesait düzeni ile, darbelerle hesaplaşıyor deniliyordu. Ama suçları olmadığı geçte olsa anlaşıldı. Allah büyüktür, O tuzak kuranların tuzağını bozar!
  • Misafir 17 dakika önce
    Ortaligi ayaga kaldiranlar nerede
  • Misafir 18 dakika önce
    Aldatıldık, kandırırdık ve allah bizi affetsin diyerek bu işin içinden sıyrılmak, hangi kitapta,hangi hukukta ve hangi devlette var.
  • Misafir 21 dakika önce
    Siz kendinizi kandırıp durun tayyip de olsa 2019da iyi bi rakip çıkarsa oyumu ona verecem
  • Misafir 22 dakika önce
    Hic bosuna ümtlenmeyin siyasilere dokunmazlar cünkü hep bir birine bagli ucu en üst makama dayanir melih kökcegede dokunmazlar
  • Misafir 25 dakika önce
    bitmezzzzzz Türkiye'nin yarısı fetocuuuu
  • Misafir 26 dakika önce
    Yorumlarda sıra siyasilere geldi gibi bir görüş var ama belediyeler ile siyasiler arasında dağlar kadar fark var. Bu belediyeler epey bir sürer. Parti imajına zarar verecek hiçbir adım atılmaz veya eski siyasetçi de olsa partiye zarar verebilecek kimsenin üzerine gidilmez. Kimse hayal kurmasın.
  • Misafir 26 dakika önce
    hala şöyle okkalı bi ismi olan fetöcü duyamadık bunlar hep müdür memur hiç yönetici fötöcü yok muş memlekette
  • Misafir 27 dakika önce
    Göstermelik komedi bazı masum insanlar suçlandı ülkeyi 15 senede ne hale getirdiler yaptıklarını kim olsa daha uygunsuz yapardı hatta gökdelen denen taş yığınlarını yapmazdı karta sahile TOKİ Dap projesini yapanlar izin verenler Allah tarafından cezalanirlar inşallah
  • Misafir 29 dakika önce
    gokceck alinmadiysa yine altakiker alondiysa neye yarayacak parsel parsell vermisti ya
  • Misafir 33 dakika önce
    melih Gökçe'gi almayı unutmayın
  • Misafir 36 dakika önce
    adamlar her yere girmişler rahat rahat yaşamışlar birileride göz yummuş bizde sabaha kadar kpss çalışalım enayiliğimize doymayalım. yaş 37 3 üni okudum ben kamuya belediyeyey giremedim adamlar okul okumadan herşeyin sahibi olmuşlar. ceza alıyorlarmı adamı oldumu almıyor. ver mehterii.
  • Misafir 31 dakika önce
    tek değilsin dostum aynı b.ku bizde yedik
  • Misafir 30 dakika önce
    ne olacak bizim hakkımız. 2 üniversitede ben bitirdim.
  • Misafir 37 dakika önce
    darısı diğer belediyelerin başına geç kalındı konya başta
  • Misafir 38 dakika önce
    Alo. Gökçekten ne haber ? Arınçtan ne haber ?
  • Misafir 32 dakika önce
    sırayla birader
  • Misafir 40 dakika önce
    Siyasete girseler hepsi gidecek.
  • Misafir 41 dakika önce
    sıra vekillere de gelseydi hayırlısıyla meydan konuşmalarında fetö ele başına selam yollayan siysetçi(ler) yakalanmayana kadar temizlik yapıldığına şahsen inancım olmayacak
  • Misafir 32 dakika önce
    yakında vizyonda
  • Misafir 41 dakika önce
    Allah devlete zeval vermesin.Amin.
  • Misafir 41 dakika önce
    siyasiler melek mubarek, hocam bitsin bu hasret diyenler nerede
  • Misafir 42 dakika önce
    siyasiler melek mubarek, hocam bit
  • Misafir 46 dakika önce
    SİYASETİN İÇİNDE HİÇMİ YOK..
  • Misafir 46 dakika önce
    ya melih gökçek ya bülent arınç ikisinden biri hapise tıkılmadığı sürece inanmıyorum fetö ile mücadele edildiğine
  • Misafir 41 dakika önce
    O nasıl oluyor öyle:) Mavi baylock kimdeyse fetöcü odur der gibi :)
  • Misafir 47 dakika önce
    tetikçiler alınıyor. çetenin başları nerede
  • Misafir 47 dakika önce
    Siyasileri sağlam delille içeri alabilirler o yüzden uzadı
  • Misafir 47 dakika önce
    Kız Kardeşi milletvekili olan halkbank genel müdürü fetonun bankası bankasyadan geldi halkbankın başında hala...niye dokunulmuyor fetocu olmayanı hiç bankasya ya alırlarmı...
  • Misafir 16 dakika önce
    Al işte ne kadar saçma bir ifade. Ben de 2013 temmuzuna kadar bankasyadaydım. yukarıdakiler bayılıyordu bankasyaya. gezi olayları başladı hainler gezicilerden yana mailler dolaştırmaya başladı bankanın içinde beni bu mailleşmelere karşı çıktığım için rütbe tenzili yaptılar saçma sapan bir sebeple ağır kınama cezası aldım. sonra da görevime son verildi. ben de mi fetöcüyüm. boşi boş konuşuyor cehaletini açığa vuruyorsun!!!!!!
  • Misafir 47 dakika önce
    temizlik hızlı başladı..
  • Misafir 50 dakika önce
    yetmez! siyaset! ekonomi! bürokrasi!
  • Misafir 50 dakika önce
    alın hepsini asın
  • Misafir 51 dakika önce
    ellerinize saglik teşekkür ederiz
  • Misafir 53 dakika önce
    Artık belediyeler ve siyasette düğmeye basıldı demek. çok şükür. ..
  • Misafir 58 dakika önce
    inanmıyorum şaka mi?
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