Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde ve iki bakanlıkta FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ soruşturması kapsamında "ByLock" kullandığı tespit edilen 60'ı Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19'u ilçe belediyelerinde çalışan 79 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden bir kısmının daha önce kurumlarından ihraç edildikleri öğrenildi.
MEB VE KALKINMA BAKANLIĞI ESKİ PERSONELLERİNE DE GÖZALTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen 30'u Kalkınma Bakanlığı, 30'u Milli Eğitim Bakanlığı'nın eski çalışanı 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Şüphelilerin daha önce KHK ile kurumlarından ihraç edildikleri öğrenildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan bazı şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Diğer şüphelilerin ise yakalanmaları için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.
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Misafir 3 dakika öncene zaman başlar toplanır ozaman samimiyete inanırım halen dere geçilemedimi at değiştirilmiyor00
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Misafir 3 dakika öncefeyoyla mucadele diye diye ulkede adalet kalmadi adam kayirma torpil diz boyu.ama olsun fetoyla mucadele var demi00
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Misafir 9 dakika öncesiyasetciler aklaniyor00
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Misafir 9 dakika önceFetö örgütü her kesimden siyasetçiyi,işadamını,akademisyeni,gazeteciyi ve benzerini kullanarak devletin bütün kurumlarını ele geçirerek ülkeye hakim olayı hedeflemiştir. Bu operasyon CİA,MI6,MOSSAD gibi gizli servisler tarafından organize edilmiştir.Bu yüzden kamuda bu temizlik süratle ve tavizsiz sürdürülmelidir.00
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Misafir 13 dakika önceSiyaset sütten çıkmış ak kaşık mış. Mış mış ta mış mış mış.00
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Misafir 16 dakika önceAbdüllatif Şener !!!....00
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Misafir 16 dakika önceAbdullah Gül Bülent Arınç Cemil Çiçek Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım Mehmet Ali Şahin Bekir Bozdağ Sadullah Ergin Ali Babacan Hüseyin Çelik İ. Melih Gökçek Kadir Topbaş Abdülkadir Aksu Ömer Çelik Suat Kılıç vs vs Bir zamanlar hakkında methiyeler düzdükleri, Pensilvanya'da ziyaret mekanı haline getirdikleri çok sevdikleri muhterem Hocaefendileri şimdi Fetö oldu.Şizofren bir adam olduğu her halinden belli olan bu şarlatana her imkan tanındı, onu bu hale sizler getirdiniz. Ama temizliğe gelince siyasetin içinde Feto uzantısı yokmuş gibi davranılıyor. Tarih birgün bunun hesabını da soracaktır. Sahte delillerle TSK Mensupları içeri tıkılırken vesait düzeni ile, darbelerle hesaplaşıyor deniliyordu. Ama suçları olmadığı geçte olsa anlaşıldı. Allah büyüktür, O tuzak kuranların tuzağını bozar!00
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Misafir 17 dakika önceOrtaligi ayaga kaldiranlar nerede00
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Misafir 18 dakika önceAldatıldık, kandırırdık ve allah bizi affetsin diyerek bu işin içinden sıyrılmak, hangi kitapta,hangi hukukta ve hangi devlette var.00
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Misafir 21 dakika önceSiz kendinizi kandırıp durun tayyip de olsa 2019da iyi bi rakip çıkarsa oyumu ona verecem00
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Misafir 22 dakika önceHic bosuna ümtlenmeyin siyasilere dokunmazlar cünkü hep bir birine bagli ucu en üst makama dayanir melih kökcegede dokunmazlar00
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Misafir 25 dakika öncebitmezzzzzz Türkiye'nin yarısı fetocuuuu00
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Misafir 26 dakika önceYorumlarda sıra siyasilere geldi gibi bir görüş var ama belediyeler ile siyasiler arasında dağlar kadar fark var. Bu belediyeler epey bir sürer. Parti imajına zarar verecek hiçbir adım atılmaz veya eski siyasetçi de olsa partiye zarar verebilecek kimsenin üzerine gidilmez. Kimse hayal kurmasın.30
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Misafir 26 dakika öncehala şöyle okkalı bi ismi olan fetöcü duyamadık bunlar hep müdür memur hiç yönetici fötöcü yok muş memlekette00
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Misafir 27 dakika önceGöstermelik komedi bazı masum insanlar suçlandı ülkeyi 15 senede ne hale getirdiler yaptıklarını kim olsa daha uygunsuz yapardı hatta gökdelen denen taş yığınlarını yapmazdı karta sahile TOKİ Dap projesini yapanlar izin verenler Allah tarafından cezalanirlar inşallah30
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Misafir 29 dakika öncegokceck alinmadiysa yine altakiker alondiysa neye yarayacak parsel parsell vermisti ya60
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Misafir 33 dakika öncemelih Gökçe'gi almayı unutmayın63
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Misafir 36 dakika önceadamlar her yere girmişler rahat rahat yaşamışlar birileride göz yummuş bizde sabaha kadar kpss çalışalım enayiliğimize doymayalım. yaş 37 3 üni okudum ben kamuya belediyeyey giremedim adamlar okul okumadan herşeyin sahibi olmuşlar. ceza alıyorlarmı adamı oldumu almıyor. ver mehterii.210
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Misafir 31 dakika öncetek değilsin dostum aynı b.ku bizde yedik30
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Misafir 30 dakika öncene olacak bizim hakkımız. 2 üniversitede ben bitirdim.00
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Misafir 37 dakika öncedarısı diğer belediyelerin başına geç kalındı konya başta30
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Misafir 38 dakika önceAlo. Gökçekten ne haber ? Arınçtan ne haber ?30
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Misafir 32 dakika öncesırayla birader00
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Misafir 40 dakika önceSiyasete girseler hepsi gidecek.30
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Misafir 41 dakika öncesıra vekillere de gelseydi hayırlısıyla meydan konuşmalarında fetö ele başına selam yollayan siysetçi(ler) yakalanmayana kadar temizlik yapıldığına şahsen inancım olmayacak60
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Misafir 32 dakika önceyakında vizyonda00
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Misafir 41 dakika önceAllah devlete zeval vermesin.Amin.60
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Misafir 41 dakika öncesiyasiler melek mubarek, hocam bitsin bu hasret diyenler nerede60
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Misafir 42 dakika öncesiyasiler melek mubarek, hocam bit30
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Misafir 46 dakika önceSİYASETİN İÇİNDE HİÇMİ YOK..60
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Misafir 46 dakika önceya melih gökçek ya bülent arınç ikisinden biri hapise tıkılmadığı sürece inanmıyorum fetö ile mücadele edildiğine120
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Misafir 41 dakika önceO nasıl oluyor öyle:) Mavi baylock kimdeyse fetöcü odur der gibi :)00
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Misafir 47 dakika öncetetikçiler alınıyor. çetenin başları nerede90
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Misafir 47 dakika önceSiyasileri sağlam delille içeri alabilirler o yüzden uzadı33
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Misafir 47 dakika önceKız Kardeşi milletvekili olan halkbank genel müdürü fetonun bankası bankasyadan geldi halkbankın başında hala...niye dokunulmuyor fetocu olmayanı hiç bankasya ya alırlarmı...90
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Misafir 16 dakika önceAl işte ne kadar saçma bir ifade. Ben de 2013 temmuzuna kadar bankasyadaydım. yukarıdakiler bayılıyordu bankasyaya. gezi olayları başladı hainler gezicilerden yana mailler dolaştırmaya başladı bankanın içinde beni bu mailleşmelere karşı çıktığım için rütbe tenzili yaptılar saçma sapan bir sebeple ağır kınama cezası aldım. sonra da görevime son verildi. ben de mi fetöcüyüm. boşi boş konuşuyor cehaletini açığa vuruyorsun!!!!!!00
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Misafir 47 dakika öncetemizlik hızlı başladı..03
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Misafir 50 dakika önceyetmez! siyaset! ekonomi! bürokrasi!120
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Misafir 50 dakika öncealın hepsini asın60
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Misafir 51 dakika önceellerinize saglik teşekkür ederiz30
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Misafir 53 dakika önceArtık belediyeler ve siyasette düğmeye basıldı demek. çok şükür. ..90
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Misafir 58 dakika önceinanmıyorum şaka mi?30