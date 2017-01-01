Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde ve iki bakanlıkta FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ soruşturması kapsamında "ByLock" kullandığı tespit edilen 60'ı Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19'u ilçe belediyelerinde çalışan 79 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden bir kısmının daha önce kurumlarından ihraç edildikleri öğrenildi.

MEB VE KALKINMA BAKANLIĞI ESKİ PERSONELLERİNE DE GÖZALTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen 30'u Kalkınma Bakanlığı, 30'u Milli Eğitim Bakanlığı'nın eski çalışanı 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Şüphelilerin daha önce KHK ile kurumlarından ihraç edildikleri öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan bazı şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Diğer şüphelilerin ise yakalanmaları için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.