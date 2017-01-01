Başbakan Yıldırım, AK Parti Grup Başkanı oldu

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanı oldu
Toplantının bir diğer önemli gündemi ise 50 kişilik MKYK'nın ardından, merakla beklenen MYK olacak. Bugün, yeni MYK'nın da açıklanması bekleniyor.
MYK sürecine paralel olarak, Bakanlar Kurulu'ndaki değişikliğin de açıklanabileceği ihtimaller arasında gösteriliyor. Kabine revizyonu için konuşulan bir diğer gün ise, cuma günü.
"BİNALİ BEY'İ ÖNERİYORUZ"
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bugünkü toplantı için dün Meclis'te yaptığı açıklamada "Yarın kapalı grup toplantımızı yapacağız. Cumhurbaşkanımızın Genel Başkan olması sürecinde milletvekili olmayışı nedeniyle yarınki toplantıda grup başkanını seçeceğiz. Bizler AK Parti Grubu'nun Başkanı olarak Başbakanımız Binali Beyi öneriyoruz." demişti.
-
Misafir 44 dakika önceBEDELLİ ASKERLİK ÇIKSIN ARTIK !00
-
Misafir 2 saat öncetaşeron ne olacak00
-
Misafir 2 saat önceParsel parsel verenleride almaları lazım, büyük başlar nerde???00
-
Misafir 2 saat öncekıdem tazminatı hakkımız korunsun ve çıksın artık yasa00
-
Misafir 2 saat öncekıdem tazminatı hakkımız korunsun çabuk çıksın artık kanun00
-
Misafir 2 saat önceNe 69 yaşındayım böyle bir başbakan ilk defa görüyorum nasıl yönetiliyoruz şaşırıyorum herşey alt üst oldu03
-
Misafir 2 saat önceo zaman geçmişe yollayalım seni.00
-
Misafir 2 saat önceneye şaşırıyorsun hemşerim?00
-
Misafir 1 saat öncebu sistemle yönetilemediğimizi anlayamadıysan hala işin zor00
-
Misafir 2 saat öncebedelli askerlik gelsin artık....00
-
Misafir 2 saat önceBayramadırkaya beni nezaman alaçan00