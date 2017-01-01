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Başbakan Yıldırım, AK Parti Grup Başkanı oldu

AK Parti grubu bugün basına kapalı olarak toplandı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:00:58 Güncelleme: 12:39:05 HABERTURK.COM

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanı oldu

Toplantının bir diğer önemli gündemi ise 50 kişilik MKYK'nın ardından, merakla beklenen MYK olacak. Bugün, yeni MYK'nın da açıklanması bekleniyor.

MYK sürecine paralel olarak, Bakanlar Kurulu'ndaki değişikliğin de açıklanabileceği ihtimaller arasında gösteriliyor. Kabine revizyonu için konuşulan bir diğer gün ise, cuma günü.

"BİNALİ BEY'İ ÖNERİYORUZ"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bugünkü toplantı için dün Meclis'te yaptığı açıklamada "Yarın kapalı grup toplantımızı yapacağız. Cumhurbaşkanımızın Genel Başkan olması sürecinde milletvekili olmayışı nedeniyle yarınki toplantıda grup başkanını seçeceğiz. Bizler AK Parti Grubu'nun Başkanı olarak Başbakanımız Binali Beyi öneriyoruz." demişti.

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YORUMLAR 11
  • Misafir 44 dakika önce
    BEDELLİ ASKERLİK ÇIKSIN ARTIK !
  • Misafir 2 saat önce
    taşeron ne olacak
  • Misafir 2 saat önce
    Parsel parsel verenleride almaları lazım, büyük başlar nerde???
  • Misafir 2 saat önce
    kıdem tazminatı hakkımız korunsun ve çıksın artık yasa
  • Misafir 2 saat önce
    kıdem tazminatı hakkımız korunsun çabuk çıksın artık kanun
  • Misafir 2 saat önce
    Ne 69 yaşındayım böyle bir başbakan ilk defa görüyorum nasıl yönetiliyoruz şaşırıyorum herşey alt üst oldu
  • Misafir 2 saat önce
    o zaman geçmişe yollayalım seni.
  • Misafir 2 saat önce
    neye şaşırıyorsun hemşerim?
  • Misafir 1 saat önce
    bu sistemle yönetilemediğimizi anlayamadıysan hala işin zor
  • Misafir 2 saat önce
    bedelli askerlik gelsin artık....
  • Misafir 2 saat önce
    Bayramadırkaya beni nezaman alaçan
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