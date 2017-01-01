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Genelkurmay çatı davasında 3. gün

Çatı davasının ilk duruşması 16 Haziran'a kadar kesintisiz devam edecek

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:21:32 Güncelleme: 10:55:13 HABERTURK.COM

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de arasında bulunduğu 221 kişinin yargılandığı davanın üçüncü celsesi, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, yeni getirilen sanıklardan Ali Feyyaz'a iddianamenin özetini okudu.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Duruşmanın yapıldığı binanın çevresinde güvenlik önlemi için Ankara Jandarma Komando Tabur Komutanlığı komandoları, infaz koruma memurları, bomba arama köpekleri ile TOMA ve zırhlı araçlar görevlendirildi. Cezaevinin çatısında da keskin nişancılar hazır bekletiliyor.

İLK SAVUNMA 'KARA KUVVETLERİ İMAMI' AKYÜZ'DEN

Bugün, savunma yapmaya başlayan ilk isim eski Kurmay Albay Bilal Akyüz oldu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Teşkilat Şube Müdürü olarak görev yapan Bilal Akyüz, FETÖ'nün 'Kara Kuvvetleri İmamı' olarak belirtiliyordu. İddianamede ismi geçen Akyüz'ün kendisine yönelik suçlamalarda da kendisinin 'Kara Kuvvetleri İmamı' olduğu belirtildi.

SAVCILIK İFADESİNDE "EMİRLERİ YERİNE GETİRDİM" DEMİŞTİ

Habertürk TV'den Mahir Kılıç'ın edindiği bilgilere göre; Darbe girişimi gecesi Akıncılar Üssü'nde bulunan Akyüz de darbecilerle birlikte iş yapmakla suçlanıyor. Akyüz gözaltındaki ilk ifadesinde "O gece Akıncılar Üssü'nde bana verilen emirleri yerine getirdim" demişti. Arabasından FETÖ lideri Gülen'in kitabı çıkan bir isim olan Akyüz, buna rağmenilk suçlamaları savcılık ifadesinde redddetmişti.

AKIN ÖZTÜRK VE ALİ YAZICI'NIN SAVUNMALARI TAMAMLANDI

Yurtta Sulh Konseyi'nin savunmaları Akın Öztürk'le başlamış, dün Ali Yazıcı'nın savunması alınmıştı. Yazıcı, darbe girişimi için "Bir ay öncesinden dillendirenler vardı" demişti.

Çatı davasının ilk duruşması 16 Haziran'a kadar kesintisiz devam edecek.



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