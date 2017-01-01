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İstanbul'un göbeğinde ibret verici manzara

Uyuşturucu maddenin etkisiyle boş bir arazide sızan gencin içler acısı hali kameralara yansıdı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:22:43 Güncelleme: 10:38:15 İHA

Beyoğlu'nda kullandığı uyuşturucu maddenin etkisiyle boş bir arazide sızan genç yürekleri burktu. İbret verici manzaranın yaşandığı olayda genci, polis ve sağlık ekipleri kendine getirdi.

İHA'nın haberine göre, İstanbul'un göbeği Beyoğlu'nda uyuşturucu maddenin etkisiyle boş bir arazide sızan gencin içler acısı hali kameralara yansıdı. Kullandığı uyuşturucu maddenin etkisiyle kendinden geçen 29 yaşındaki R.E., Kurtuluş Deresi Caddesi üzerindeki boş bir arazide sızdı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Gencin hareketsiz bir şekilde yattığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yerde yatan genci kendine getirdi. İbret verici manzaranın yaşandığı olayda genç, ekiplere uyuşturucu madde kullandığı söyledi. Durum karşısında bir şey yapamayan ekipler, herhangi bir müdahalede bulunamayarak olay yerinden ayrıldı. Çevredeki vatandaşlar ise gencin içler acısı haline bakakaldı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

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YORUMLAR 6
  • Misafir 2 dakika önce
    Güçlü Türkiye den örnekler.Durmak yok yola devam
  • Misafir 7 dakika önce
    bunları okyanusta balıklara yem edeceksin.kendilerine faydaları yok bari temiz insanlara zararları olmasın.
  • Misafir 8 dakika önce
    Bonzai adamı bozai
  • Misafir 9 dakika önce
    Filipinliler gibi yapacaksın bağımlılığından kurtulmak istemiyorsa sen ondan kurtulacaksın
  • Misafir 11 dakika önce
    yeni türkiye istikrar sürsün
  • Misafir 23 dakika önce
    Istanbul da insanlık yok kendilerine hayır yokki başkalarına olsun .
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