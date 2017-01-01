Gaziantep'te soygun girişimi

Gaziantep'te sabah saatlerinde 29 Ekim Mahallesi'nde bir kuyumcuya soygun amaçlı giren silahlı Suriyeli karı koca, altınlarını istedikleri kuyumcunun silahlı direnişiyle karşılaştı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Yuluf Kılıç'ın aktardığı bilgilere göre, kuyumcunun ateş açması sonucu Suriyeli koca olay yerinde öldü, eşi ise yaralı olarak kaçtı. Soyguncuların açtığı ateşle kuyumcunun oğlu da yaralandı. Kuyumcunun oğlu kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.