ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Adana
GÜNDEM

Adana'da "falcı" operasyonu

6 kafeteryaya eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 12 kişiyi gözaltına aldı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:28:38 Güncelleme: 11:30:58 AA

Adana'da tarot ve kahve falı bakıldığı iddiasıyla kafeteryalara düzenlenen operasyonda 6'sı iş yeri sahibi 12 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, şikayet üzerine merkez Seyhan ve Çukurova ilçelerinde 6 kafeteryaya eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda fal baktığı ileri sürülen A.Ü (33) ile Gürcistan uyruklu kadın E.V. (41) ve R.Ç. (39), T.İ. (35), D.K. (46) ve N.B. (61) ile 6 iş yeri sahibi gözaltına alındı. İş yerlerinde yapılan aramada tarot kartları ele geçirildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

İş yeri sahipleri "677 sayılı Tekke ve Zaviyeler Kanunu"na muhalefetten Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldı. Fal baktığı iddia edilen 6 şüpheli ise emniyetteki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 2
  • Misafir 3 dakika önce
    serbest bırakılıcaksa niye operasyon yapılıp toplandı
  • Misafir 29 dakika önce
    adanada çok falcı ve medyum ismi adı altında dolandırıcı vardır baht medyum ve sonra ismini değiştiren resmi medyumluk medyum ilker ve ortağı murat
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Adana ve Samsun merkezli fuhuş operasyonunda yeni ayrıntılar
GÜNDEM

"Fuhuş yaparken hamile kaldım, çocuğumu o kabul etti"
Adana'da annesini korumak isteyen çocuğu babası darp etti
GÜNDEM

Annesini korumak istedi, babası hastanelik etti!
Suriyelilerin gönderilmesini isteyen mahalleli eylem yaptı
GÜNDEM

Adana'da tehlikeli gerginlik!
Adana'da kapkaç zanlıları yakalandı
GÜNDEM

8 kapkaç olayına karışan 3 zanlı yakalandı
Adana'da kardeş cinayeti
GÜNDEM

"Eşin erkeklerle görüşüyor ondan ayrıl" dedi, dehşet ...
Adana'da servis şoförünün kaçırdığı hostes hastanede bulundu
GÜNDEM

Servis şoförünün kaçırdığı hostesten haber var!
Başhekime makam odasında silahlı saldırı
GÜNDEM

BAŞHEKİME MAKAM ODASINDA SİLAHLI SALDIRI!
Ankara trafiğinde maganda terörü
GÜNDEM

ANKARA'DA DÜN GECE! TERÖR ESTİRDİLER
Atatürk anıtına baltayla yapılan saldırının yeni görüntüsü ortaya çıktı
GÜNDEM

ATATÜRK ANITINA YAPILAN ÇİRKİN SALDIRININ EN NET GÖRÜNTÜSÜ!
Adana'da "falcı" operasyonu
GÜNDEM

BÖYLE GÖTÜRÜLDÜ!
İzmir'de öğrenci servisi otomobille çarpıştı
GÜNDEM

İZMİR'DE ÖĞRENCİ SERVİSİ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI! YARALILAR VAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'nda konuşuyor
GÜNDEM

ERDOĞAN: 6 AYLIK YOL HARİTASI İLE 2019'UN HAZIRLIKLARINI YÜRÜTECEĞİZ