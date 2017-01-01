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İzmir'de öğrenci servisi otomobille çarpıştı

Kazada sürücülerle öğrenci servisinde bulunan 9 öğrenci yaralandı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:32:47 Güncelleme: 11:33:03 AA

İzmir'in Bayındır ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 9'u öğrenci 11 kişi yaralandı.

Bayındır'dan Torbalı istikametine giden Salih Demiralay idaresindeki otomobil, Kızılcaova mevkisinde Hüseyin Yurtsever'in kullandığı öğrenci servisiyle çarpıştı. Kazada sürücülerle öğrenci servisinde bulunan 9 öğrenci yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Bayındır Devlet Hastanesine kaldırılan yararıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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