İzmir'de öğrenci servisi otomobille çarpıştı

İzmir'in Bayındır ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 9'u öğrenci 11 kişi yaralandı.
Bayındır'dan Torbalı istikametine giden Salih Demiralay idaresindeki otomobil, Kızılcaova mevkisinde Hüseyin Yurtsever'in kullandığı öğrenci servisiyle çarpıştı. Kazada sürücülerle öğrenci servisinde bulunan 9 öğrenci yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Bayındır Devlet Hastanesine kaldırılan yararıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER