ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
pilot
GÜNDEM

THY'nin Kazablanka uçağının pilotu: "Kalkış sırasında çok sayıda kuşa çarptık"

Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Kazablanka'ya giden 350 yolcu kapasiteli Boeing 777 tipi geniş gövdeli uçağına Atatürk Havalimanı'nda kalkışta kuş sürüleri çarptı. Şans eseri hasarın meydana gelmediği uçak seferini devam ederken pilot, "Kalkış sırasında çok sayıda kuşa çarptık" anonsu yaptı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:40:54 Güncelleme: 12:51:00 HABERTURK.COM

Atatürk Havalimanı'nda uçaklar için kuş tehlikesi devam ediyor.Türk Hava Yolları'nın TK617 sefer sayılı Kazablanka'ya giden 350 yolcu kapasiteli Boeing 777 tipi uçağı, Atatürk Havalimanı Florya-Sefaköy yönündeki pisttinden saat 11:16'da kalkış sırasında kuş sürüsüne çarptı. Kuşların çarptığı THY uçağının pilotundan sonra havalanan başka bir uçağın pilotu pist içerisinde ölü kuşlar gördüğü bilgisini kule ile paylaştı. Kuş sürülerinin çarptığı pilot ise hava trafik kontrol merkezine, "3.5 sol pistinden kalkış sırasında çok sayıda kuşa çarptık" diye bilgilendirmede bulundu.



HASAR OLMAYINCA UÇUŞUNA DEVAM ETTİ
Hava trafik kontrolörü ise ,"Anlaşıldı efendim arkanızdan kalkan uçak rapor etmişti. Şu an kontrol ettiriyorum siz de bir problem yok değil mi?" diye pilota sordu. Pilot ise "Şu an için bir problemimiz yok efendim" diyerek uçuşuna devam etti. Telef olan kuşlar tehlikeye yol açmaması için pistten hemen toplandı. Atatürk Havalimanı'nda özel donanımlı iki araç kuşlarla mücadelede etkin olarak kullanılıp pist etrafına patlar kuş kovma cihazları yerleştirilmesine rağmen kuş tehlikesi zaman zaman devam ediyor.

Gökhan ARTAN- İSTANBUL

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İstanbul'un göbeğinde ibret verici manzara
GÜNDEM

Sağlık ekipleri bakıp gitti, vatandaşlar acıyan ...
Restoranın kasasındaki paraları ve müdürün aracını gasbettiler
GÜNDEM

Kadıköy'de fastfood restoranına silahlı soygun: 4 ...
Sözcü gazetesi mali işler müdürü Yonca Yücekaleli gözaltına alındı
GÜNDEM

Sözcü gazetesi mali işler müdürü gözaltına alındı
‘Mutluluklar’ cinayeti
GÜNDEM

Instagram'dan 'İkinize de mutluluklar' yazdı, sonrası ...
Esenyurt'ta mesajlı tuzak
GÜNDEM

Eşinin telefonundan attığı mesajla tuzağa düşürdü!
Halkalı'da Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı
GÜNDEM

Halkalı'da Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'nde yangın
İstanbul'da elektrikler saat kaçta, ne zaman gelecek?
GÜNDEM

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Başhekime makam odasında silahlı saldırı
GÜNDEM

BAŞHEKİME MAKAM ODASINDA SİLAHLI SALDIRI!
THY'nin Kazablanka uçağının pilotu: "Kalkış sırasında çok sayıda kuşa çarptık"
GÜNDEM

THY'NİN 350 YOLCU KAPASİTELİ UÇAĞINA KUŞLAR ÇARPTI!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şırnak Cizre'ye, Hakkari de Yüksekova'ya dönüşecek
GÜNDEM

ERDOĞAN: ŞIRNAK CİZRE'YE, HAKKARİ DE YÜKSEKOVA'YA DÖNÜŞECEK
HDP'li Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hazer Öztürk'ün vekillikleri düşürülebilir
GÜNDEM

HDP'Lİ FAYSAL SARIYILDIZ VE TUĞBA HAZER ÖZTÜRK'ÜN VEKİLLİKLERİ DÜŞÜRÜLEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
GÜNDEM

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KONUŞUYOR