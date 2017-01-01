Atatürk Havalimanı'nda uçaklar için kuş tehlikesi devam ediyor.Türk Hava Yolları'nın TK617 sefer sayılı Kazablanka'ya giden 350 yolcu kapasiteli Boeing 777 tipi uçağı, Atatürk Havalimanı Florya-Sefaköy yönündeki pisttinden saat 11:16'da kalkış sırasında kuş sürüsüne çarptı. Kuşların çarptığı THY uçağının pilotundan sonra havalanan başka bir uçağın pilotu pist içerisinde ölü kuşlar gördüğü bilgisini kule ile paylaştı. Kuş sürülerinin çarptığı pilot ise hava trafik kontrol merkezine, "3.5 sol pistinden kalkış sırasında çok sayıda kuşa çarptık" diye bilgilendirmede bulundu.

Hava trafik kontrolörü ise ,"Anlaşıldı efendim arkanızdan kalkan uçak rapor etmişti. Şu an kontrol ettiriyorum siz de bir problem yok değil mi?" diye pilota sordu. Pilot ise "Şu an için bir problemimiz yok efendim" diyerek uçuşuna devam etti. Telef olan kuşlar tehlikeye yol açmaması için pistten hemen toplandı. Atatürk Havalimanı'nda özel donanımlı iki araç kuşlarla mücadelede etkin olarak kullanılıp pist etrafına patlar kuş kovma cihazları yerleştirilmesine rağmen kuş tehlikesi zaman zaman devam ediyor.

Gökhan ARTAN- İSTANBUL