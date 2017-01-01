İstanbul'da elektrikler saat kaçta, ne zaman gelecek?

İstanbul'da bazı ilçelerde planlı olarak elektrik kesintileri yaşanacak. BEDAŞ, internet sitesi üzerinden İstanbul'da elektrik kesintisi yapılacak ilçelerle ilgili bir liste paylaştı. Elektrik kesintisi yaşanan ilçelerde birçok vatandaş elektriklerin ne zaman geleceğini merak ediyor. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

BEDAŞ'ın yayınlamış olduğu planlı elektrik kesintileri listesine göre İstanbul'da bugün uygulanacak olan elektrik kesintileri şu şekilde olacak;

- TUNA Mh., 735. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6183-18296)



- USKUMRUKÖY Mh., 1.CD Cd., 3 Cd., DORUK SİTESİ (ŞAKAYIK) Sk., GARDENYA EVLERİ KÃ¼m., GÜNEY KONAKLARI Sk., KARDELEN Sk., PERTEV VİLLALARI(3.CD) Sk., TEPE EVLERİ KÃ¼m., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6213-4370)



- KAYABAŞI Mh., SELÇUKLU Sk., VEYSEL KARANİ Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6225-12632)



- KANARYA Mh., AKBABA Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 08:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6210-11635)



- ZEKERİYAKÖY Mh., ATABEY SOK. Sk., DOĞANYOL Sk., FIRAT CD Cd., KELEBEK Sk., TARAKÇI Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 13:30-16:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6216-4518)



- MAHMUT ŞEVKET PAŞA Mh., ADEMAĞA Sk., BARAN Sk., CÜCE Sk., ÇAMLICA ARALIĞI Sk., ÇAMLICA Sk., ÇAMÖZÜ Sk., ÇINAR Sk., DÜZTAŞ Sk., EFLATUN Sk., ERCAN Sk., ERSİN Sk., FEVZİ ÇAKMAK Cd., GÜRBÜZ Sk., GÜRSEL Sk., HAFİK Cd., İMRANLI Sk., İZZET BABA Sk., KESKİN ARALIĞI Sk., KESKİN Sk., KURUÇAY ARALIĞI Sk., KURUÇAY Cd., ODESA Bul., POLAT Sk., SİVAS Sk., SÜMBÜL Sk., ŞAHİNKAYA Sk., ŞAHİN 1 Sk., YAYLA Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6249-3713)



- BAHÇELİEVLER Mh., ARZU Sk., ERDE Sk., NACİ KASIM Sk., ÇALDIRAN Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6264-602)



- HOCA GIYASETTİN Mh., YÜKSEKOLUK Sk., YOĞURTÇUOĞLU Sk., TİRENDAZ Sk., DİVANEFENDİ Sk., MOLLA ŞEMSETTİN CAMİİ Sk., MOLLA HÜSREV Mh., AHMET KARAHİSARİ Sk., MOLLA ŞEMSETTİN CAMİİ Sk., KAYSERİLİ AHMETPAŞA Sk., EMİRHOCA Sk., KİRAZLI MESCİT Sk., SÜLEYMANİYE Mh., AYŞEKADIN HAMAMI Sk., AVNİPAŞA Sk., KİRAZLI MESCİT Sk., KANUNİ MEDRESESİ Sk., HACI KADIN Mh., DARÜLHADİS Sk., MOLLA ŞEMSETTİN CAMİİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6267-2160)



- BAĞLARÇEŞME Mh., YAŞAR KEMAL Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6285-20405 dp:7)



- ESENTEPE Mh., MÜSELLES Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6250-3342)



- TÜRKALİ Mh., BEHÇET NECATİGİL Sk., BOZCAKEŞKÜL Sk., DAVUT EFENDİ Sk., DİZİ Sk., GAZİ REFİK Sk., HAREMAĞASI Sk., IHLAMURDERE Cd., MEDDAH İSMET Sk., MISIRLI Sk., MISIRLIBAHÇE Sk., NÜZHETİYE Cd., UZUNCAOVA Cd., YAVERAĞA Sk., YENİYOL Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6251-3307)



- GÜLTEPE Mh., AKÇİL Sk., AKRAN Sk., ALKIŞ Sk., ARZU ÇIKMAZI Sk., ARZU Sk., AYABAKAN Sk., BAŞPINAR Cd., BAYRAKDAR Sk., BEGONYA Sk., BERK Sk., BUDAK Sk., BUKET Sk., BULGUR Sk., DERNEK Cd., DİDEM Sk., HAŞMET Sk., HAVZA Sk., HORASAN Sk., HÜMA Sk., İŞÇİ Sk., ORKİDE Sk., PAPATYA Sk., TALATPAŞA Cd., TÜRKMEN Sk., YEŞİLÇAY Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 15:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6296-9216)



- ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM Mh., DEFNE Sk., LALE Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6314-1330)



- TEVFİKBEY Mh., TAHSİN TEKOĞLU Cd., MİMARLAR Cd., 1.KUMRU Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6286-11441)



- HAMİDİYE Mh., FURKAN Sk., SOĞUKSU Cd., SÖYLER Cd., TUĞBA Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 11:30-12:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6295-9387)



- MECİDİYEKÖY Mh., KİRAZ Sk., VİŞNE Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 18:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6297-9566)



- HAMİDİYE Mh., AKADEMİ Sk., ALP Sk., ANADOLU Cd., BİLEK Sk., CENDERE Cd., EFE Sk., EZGİ Sk., GİRNE Cd., KARAKAŞ Sk., KAR Sk., NİZAM Sk., PELİN Sk., RUMELİ Cd., ŞEHİT O. AYHAN ARSLAN Sk., SOĞUKSU Cd., TEPEÜSTÜ Sk., TUĞBA Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-10:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6294-9041)



- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., KUMLUGEÇİT Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6302-9474)



- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., İSTANBUL Cd., KUMLUGEÇİT Sk., ÜSTKÜME Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 14:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6305-9487)



- ETİLER Mh., CEVHER Sk., DEMİRKENT Sk., ERGİN Sk., TEPECİK YOLU Sk., TOPRAKKALE Sk., YANARSU Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6313-3178)



- ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM Mh., ARDIÇ Sk., DEFNE Sk., ESKİ ÇINAR Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6315-1331)