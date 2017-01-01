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HDP'li Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hazer Öztürk'ün vekillikleri düşürülebilir

HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ve Van Milletvekili Tuğba Hazer Öztürk, milletvekilliklerinin düşürülmesi için Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edildi

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:07:46 Güncelleme: 13:11:29 İHA

Halkların Demokratik Partisi ( HDP) milletvekilleri Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hazer Öztürk'ün TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilmesi kararı alındı.

İHA'nın haberine göre; TBMM Başkanlık Divanı, iki milletvekilinin durumunu görüşmek üzere toplandı. Toplantı sonrasında HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ve Van Milletvekili Tuğba Hazer Öztürk, milletvekilliklerinin düşürülmesi için Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edildi. Her iki milletvekilinin de kendilerini komisyonda savunma hakkı bulunuyor.

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