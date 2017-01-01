Karamollaoğlu'ndan AK Parti açıklaması: Bizden kimseyi götürebileceklerine ihtimal vermiyorum

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda bir basın toplantısı düzenledi. DHA'nın haberine göre; AK Parti'nin, partisinin bazı önemli isimlerini transfer edeceğiyle ilgili iddialara yanıt veren Karamollaoğlu, " AK Parti'nin bu teşebbüsü beni memnun etti. Bu bir diyaloğun kurulması manasına gelir. Arkadaşlarımızın söylemlerinden belki faydalanırlar. Bizden kimseyi alıp götürebileceklerine ihtimal vermiyorum" dedi.

İSLAM NATO'SU

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretine değinen ve varılan anlaşma ile İslam NATO'su anlamına gelecek yeni bir oluşumun hayata geçirilmek istendiğine değinen Karamollaoğlu, "Bu kurulacak İslam NATO'su, milli görüş tarihi boyunca bizim dile getirdiğimiz İslam NATO'su mu olacak? Yoksa başka bir görev mi üstlenecek? Biz İslam ülkelerini dışarıdan gelecek tehlikelere karşı korumayı esas almıştık. Ancak böyle bir adım, kendi içimizdeki bazı çekişmeleri silahlı çatışmaya dönüştürmek için kuruluyorsa bu bizi endişeye sevk ediyor" diye konuştu.

İNGİLTERE'DEKİ TERÖR SALDIRISI

İngiltere'de meydana gelen terör saldırısını kınayan SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Böyle bir hadise hepimizi üzüyor ve endişelendiriyor. Son yıllarda meydana gelen olaylar, Müslümanlarla ilişkilendirilmeye çalışıyor. Bu hadiseleri meydana getiren kim olursa olsun biz terörü lanetliyoruz. Bu dünyaya ve hiç kimseye fayda sağlamayacağına inanıyoruz.Terör karşısında bütün ülkelerin el birliği etmesine ihtiyaç duyduğumuzu duyurmak istiyoruz. İngiliz hükümetine üzüntülerimizi iletmeyi vazife görüyoruz" dedi.

"TÜRKİYE FİİLEN BAŞKANLIK SİSTEMİNE GİRMİŞTİR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son AK Parti kongresinde genel başkan seçildiğini hatırlatan Karamollaoğlu, " Kabul etsek de etmesek de Türkiye fiilen başkanlık sistemine girmiştir. Başbakanlık dönemi sona ermiş,başkanlık dönem başlamıştır.Artık hükümetin başkanı da, devletin başkanı da, partinin başkanı da bir kişidir. Her şeye rağmen bu yeni dönemin hayırlara vesiyle olmasını diliyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'NİN AKILLI YATIRIMLARA İHTİYACI VAR"

AK Parti'ye yöne dönemde bazı önerilerde bulunacaklarını söyleyen SP Genel Başkanı Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı: Dış politikada savaş değil, barış dili kullanılmalı. Çatışma ve gerilim değil, sağ duyu ve diyalog esas alınmalıdır. Çevremiz ateş çemberi içindedir. Yerli ve bağımsız bir savunma sanayi için imkanlarımız seferber edilmedir. İç politikada öfke ile değil merhamet ve adaletle hareket edilmelidir. İsraf ve yolsuzluk mutlaka önlenmelidir. İsraf ve yolsuzluk devam ettiği müddetçe bizi güçlendirecek yatırımlara ayıracak hiçbir maddi imkanımız kalmamıştır. Bundan sonra da bulmak mümkün değildir. Fakir fukaranın hakkı mutlaka korunmalıdır. Vatandaşa güven için şeffaf, şaibesiz ve dürüst bir yönetim anlayışı ortaya konulmalıdır. Ekonomide kalkınma için seferberlik ilan edilmelidir. Üreten ekonomiyle gereken yatırımlara öncelik verilmelidir. Referandumda çıkan netice, iktidara olan güvenin bıçak sırtında olduğunu göstermiştir. 'Yüzde 1.5 farkla biz kazandık' mantığıyla yorumlarlarsa bu söylediklerimize pekte itibar etmeyebilirler. Bu sadece Ak Partiye değil memlekete de zarar verir kanaatindeyiz. Son dönemde 2.5 Milyon insan Doğu'dan Batı'ya göç etti. Fakat enteresan olan başka bir husus da, halen Doğu bölgelerimizde yaşayan insanlarımız yüzde 75'i göç etme eğiliminde. Göç etme isteğinin ilk sırasında ise işsizlik , geçim zorluğu gözüküyor. Bu insanlar doğdukları yerde karınlarını doyuramıyorlar. Ve eğer siz Anadolu'ya yatırım yapmazsanız bu insanlara istihdam sağlayacak fabrikaları kurmazsanız bu göç önlenemez. Türkiye'nin çılgın projelere değil, akıllı yatırımlara ihtiyacı var. Yaptığınız yollar, köprüler, Anadolu'nun hızlı boşalmasından başka sonuç vermez.İktidara gelirsek ilk yapacağımız iş, bugünkü yatırımların tamamını durdurmak olur. Bu yatırımların tamamı, hizmete dönük, parayı toprağa gömen, hayata kolaylaştıran ama ülkeyi güçlendirmeyen yatırımlardır.

ESKİ İL BAŞKANININ GÖZALTINA ALINMASINA TEPKİ

Darbe sonrası dönemde OHAL ilan edilmesinin doğru, OHAL'in olağan hale gelmesininse yanlış olduğunu söyleyen SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, SP Kayseri Eski İl Başkanının gözaltına alınmasına tepki gösterdi.