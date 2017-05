Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim hepimize Kur'anla yaşamayı nasip etsin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bize düşen bitmez tükenmez bir ilim, hikmet ve saadet kaynağı olan Kur'anla rabıtamızı her daim güçlü tutmaktır. Bir Müslüman olarak vazifemiz, günlük hayatın içinde her an yıpranan, kararan, örselenen ruhlarımızı Kur'an-ı Kerim tilaveti ile tedavi etmektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen "Uluslararası Kuran-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması Finali"ne katıldı.

Böylesine anlamlı bir program vesilesiyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Erdoğan, 5'incisi düzenlenen bu yarışmanın giderek, çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğine inandığını söyledi.

Yarışma için 62 ülkeden gelen tüm misafirlere "hoş geldiniz" diyen Erdoğan, "hafızlık", "hat müsabakası" ve "Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma" yarışmalarında dereceye girenleri de tebrik etti.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere de teşekkürler eden Erdoğan, "Elbette en büyük takdir ve teşekkürü, davudi sesleriyle kalplerimizi ve kulaklarımızı mest eden karilerimizi özellikle tebrik ediyorum. Çünkü bunu onlar hak ediyor." ifadesini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu buluşmamızın bir anlamlı özelliği daha var. 15 Temmuz şehitlerimizin aziz ruhlarına ithafen sundukları bu Kur'an ziyafeti için kendilerine özellikle teşekkür ediyorum. Zira bu külliye, gazi bir külliye. Bunun çevresinde 29 şehidimiz, 36 gazimiz var. Rabbimiz Müzemmil Suresi'nde bize mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'i tertil üzere okumamızı emrediyor. Tertil ile okumak, 'tecvid ile sarih kıraatle, her harfin edasının, nazmının ve manasının hakkını vere vere okumak' demektir. Kur'an-ı Kerim'in temiz kalple, temiz ağızla hepsinden önemlisi kemalı hürmet ve edeple tilavet edilmesi gerekir. Allah'ın insana bir lütfu ve ikramı olan güzel ses, en çok da Kur'an-ı Kerim'e yakışır. Bunun için fahri kainat efendimiz, 'Kur'an-ı seslerinizle güzelleştiriniz, çünkü güzel ses Kur'anın güzelliğini daha da artırır.' buyuruyor."

"RABBİMİZ SON NEFESİMİZİ YİNE KUR'ANLA VERMEYİ NASİP ETSİN"

Asırlardır Müslümanların, bir taraftan Kur'an-ı Kerim'i anlamanın, kavramanın, hayatlarına tatbik etmenin diğer taraftan da onu en güzel şekilde okumanın gayreti içinde olduklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize düşen bitmez tükenmez bir ilim, hikmet ve saadet kaynağı olan Kur'anla rabıtamızı her daim güçlü tutmaktır. Bir Müslüman olarak vazifemiz, günlük hayatın içinde her an yıpranan, kararan, örselenen ruhlarımızı Kur'an-ı Kerim tilaveti ile tedavi etmektir." değerlendirmesini yaptı.

Bu tür faaliyetlerin nefsin sorgulanması ve Kur'anla bağın perçinlenmesi için çok kıymetli birer fırsat olduğunu dile getiren Erdoğan, "Rabbim, hepimize Kur'anla yaşamayı onun nuruyla aydınlanmayı, son nefesimizi yine Kur'anla vermeyi nasip etsin." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tabii burada bazı alışkanlıklarımız var, bunları da aşmamız gerekiyor. Malum o da yani Kur'an-ı Kerimi sadece, evimizin, odamızın duvarlarına asmak için mi bulunduracağız yoksa hem güzel okumak hem anlamak bunlarla beraber mi yaşayacağız? Onun için Akif merhumun ifade ettiği gibi, 'İnmemiştir Kur'an, bunu hakkıyla bilin/Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için.' Olaya buradan yaklaşacağız. Dolayısıyla onu anlamak, inanıyorum ki bizim hayatımızı daha da zenginleştirecektir."

Yarışmada dereceye girenleri bir kez daha kutlayan Erdoğan, 15 Temmuz günü şehit olanlara da tekrardan Allah'tan rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşan ramazan ayının da şimdiden mübarek olması dileğinde bulundu.

Bu yıl 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen etkinlik daha sonra Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.