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İşte tanktan asker kıyafetiyle çıkan emniyet müdürüne istenen ceza
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Tanktan asker kıyafetiyle çıkan emniyet müdürüne istenen ceza belli oldu

Eski emniyet müdürü Mithat Aynacı'nın da bulunduğu 23'ü tutuklu 67 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:21:32 Güncelleme: 14:36:56

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Esenler Birlik Köprüsü'nde çıkan olaylar ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün işgal girişimine ilişkin aralarında tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı'nın da bulunduğu 23'ü tutuklu 67 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, tüm şüpheliler hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıl kadar hapis cezası talep edildi.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün işgal edilmesine teşebbüs eden aralarında tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı, yine olay tarihinde Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olup İstanbul Emniyet Müdürlüğü binası çevresinde bulunduğu tespit edilen emniyet müdürü İsmail Uğuz ile yarbaylar Osman Akkaya ve Fatih Sönmez'in de bulunduğu 23 rütbeli asker ile 44 er "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

Aralarında İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın da bulunduğu 74 kişinin "müşteki" ve 14 kişinin "mağdur" sıfatıyla yer aldığı iddianamede, FETÖ'nün yapılanması, faaliyetleri ile 15 Temmuz darbe girişimi ile darbecilerin İstanbul'daki yaptığı toplantı anlatıldı.

Darbe girişimi sırasında rütbeli askeri personel şüpheli Ömer Kalın'ın kullandığı tankı, duran araçların ve vatandaşların üzerine sürmesi sonucu Hüseyin Kısa, Muhammet Aksu, Mehmet Şefik Şefkatlioğlu ve Türkmen Tekin'in şehit oldukları, Ahmet Kocabay'ın ise şüpheli Yarbay Fatih Sönmez tarafından silahla vurularak şehit edildiği belirtilen iddianamede, her iki bölgede çıkan olaylarda 30 kişinin yaralandığı kaydedildi.

CEZA İSTEMLERİ

İddianamede, tüm şüpheliler hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Darbe girişimi sırasında tankın içinden çıkan şüphelilerden eski emniyet müdürü Mithat Aynacı hakkında ayrıca "kasten öldürmeye teşebbüs", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 30 yıldan 55 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, 4 kişiyi kullandığı tank ile ezerek ölümüne yola açtığı gerekçesiyle şüpheli Kalın'ın "kasten öldürme", kasten yaralama", "mala zarar verme" suçlarından 4 kez müebbet ile 529 yıldan 990 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörüldü.

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YORUMLAR 8
  • Misafir 2 dakika önce
    idama karsi olanlara sesleniyorum onumuzdeki yillarda darbe oldugunda bir yakınınız sehit olunca ne yapıcaklar acaba
  • Misafir 11 dakika önce
    tankı halkınızın üzerine nasıl sürersiniz bu emri kim verir, verilse bile nasıl uyarsınız bu kadarmı haindiniz
  • Misafir 12 dakika önce
    size verilen ceza az bile, idam olacakki hak yerini bulsun
  • Misafir 13 dakika önce
    siz bu ülkenin tankını halkının üzerine nasıl sürersiniz nasıl
  • Misafir 17 dakika önce
    İdam İdam İdam
  • Misafir 25 dakika önce
    Arkadaş nekadar meraklısınız insan öldürmeye anlamıyorum. İnsan insanın ölmesine karar veremez.
  • Misafir 33 dakika önce
    idam yasası yine havada kaldı müebbetler istemeler falan başlamış.Yazık oldu ölen ve arkada kalan vatandaşlarımıza yazıkkk
  • Misafir 36 dakika önce
    Hepsi çıkacak cezaevinden göreceğiz,O yüzden sevinemiyorum !!!
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