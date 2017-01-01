ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Amasya
GÜNDEM

Amasya'da yem makinesine düşen adam feci şekilde can verdi

Muhittin İnan kendisine ait hayvanlara yem vermek için yem karma makinesinin başına geçtiği sırada içine düşerek kolunu ve başını kaptırdı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:54:50 Güncelleme: 15:06:31 İHA

Amasya'da yem karma makinesine düşen çiftçi hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre olay, bu sabah merkeze bağlı Ezinepazar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhittin İnan kendisine ait hayvanlara yem vermek için yem karma makinesinin başına geçtiği sırada içine düşerek kolunu ve başını kaptırdı.

İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI

Feci şekilde can veren 68 yaşındaki İnan'ın cansız bedenini gören yakınları itfaiyeden yardım istedi. Sağlık ekiplerinin ardından köye gelen Amasya Belediyesi İtfaiye ekipleri çiftçinin cansız bedenini sıkıştığı yerden çıkardı. Cenaze incelemenin ardından hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Tokat'ta askerlere tarihi eser kaçakçılığından gözaltı
GÜNDEM

Tokat'ta ele geçirildi! Askerler gözaltında
Mide ağrısıyla hastaneye giden çocuk doğum yaptı: 2 kişi tutuklandı
GÜNDEM

Mide ağrısıyla hastaneye giden çocuk doğum yaptı: 2 ...
Hatay'da cinnet getiren polis, anne ve babasını öldürdü
GÜNDEM

Cinnet getiren polis, anne ve babasını öldürdü!
Trabzon'da kuyudaki ceset, su kokunca bulundu
GÜNDEM

Suyun koktuğunu fark edince korkunç gerçek ortaya ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim hepimize Kur'anla yaşamayı nasip etsin
GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim hepimize Kur'anla ...
Tanktan asker kıyafetiyle çıkan emniyet müdürüne istenen ceza belli oldu
GÜNDEM

Tanktan asker kıyafetiyle çıkan emniyet müdürüne ...
Trabzon'da kuyudaki ceset, su kokunca bulundu
GÜNDEM

SUYUN KOKTUĞUNU FARK EDİNCE KORKUNÇ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI!
Hatay'da cinnet getiren polis, anne ve babasını öldürdü
GÜNDEM

CİNNET GETİREN POLİS, ANNE VE BABASINI ÖLDÜRDÜ!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim hepimize Kur'anla yaşamayı nasip etsin
GÜNDEM

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: RABBİM HEPİMİZE KUR'ANLA YAŞAMAYI NASİP ETSİN
HDP'li Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hazer Öztürk'ün vekillikleri düşürülebilir
GÜNDEM

HDP'Lİ FAYSAL SARIYILDIZ VE TUĞBA HAZER ÖZTÜRK'ÜN VEKİLLİKLERİ DÜŞÜRÜLEBİLİR
Karamollaoğlu'ndan AK Parti açıklaması: Bizden kimseyi götürebileceklerine ihtimal vermiyorum
GÜNDEM

KARAMOLLAOĞLU'NDAN AK PARTİ AÇIKLAMASI: BİZDEN KİMSEYİ GÖTÜREBİLECEKLERİNE İHTİMAL VERMİYORUM
İstanbul'da elektrikler saat kaçta, ne zaman gelecek?
GÜNDEM

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ