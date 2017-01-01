ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Bolu TEM Otoyolu
GÜNDEM

TEM Otoyolu'nda çalışma

Ttrafik akışının Ankara-İstanbul istikametinde çift yönlü verileceği aktarılan açıklamada, çalışmaların 25 Mayıs-15 Haziran tarihlerinde yapılacağı kaydedildi

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:25:44 Güncelleme: 16:30:08 AA

TEM Otoyolu'nun Bolu kesimi İstanbul-Ankara istikametinin, köprü derz çalışması nedeniyle yarından itibaren 22 gün ulaşıma kapatılacağı bildirildi.

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü tarafından Anadolu Otoyolunun Abant Kavşağı-Bolu Batı Kavşağı arası köprü derz yenilemesi işinin gerçekleştirileceği belirtildi.

İstanbul-Ankara istikametinin taşıt ulaşımına kapatılarak, trafik akışının Ankara-İstanbul istikametinde çift yönlü verileceği aktarılan açıklamada, çalışmaların 25 Mayıs-15 Haziran tarihlerinde yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, yolun ulaşıma kapatılacağı kesimlerde trafik akışının kontrollü sağlanacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bolu'da otomobil takla attı; 2 yaralı
GÜNDEM

Bolu'da otomobil takla attı; 2 yaralı
TEM'de yol çalışması nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu
GÜNDEM

Trafik durma noktasına geldi! Kilometrelerce araç ...
CHP Bolu İl Başkanlığı'na kayyum atandı! Partiden açıklama
GÜNDEM

CHP Bolu İl Başkanlığı'na kayyum atandı
Bolu'da zihinsel engelli genci öldüren 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
GÜNDEM

Engelli genç boğazı kesilmiş halde bulunmuştu, karar ...
Bolu'da bir kişi annesinden boşanan babasını bıçakladı
GÜNDEM

Barda karşılaştığı babasını bıçakladı!
Bolu'da zihinsel engelliye şantiyede tecavüze 16 yıl hapis istemi
GÜNDEM

Zihinsel engelli genç anlattı, salondakiler donup ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
GÜNDEM

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MYK VE YENİ KABİNE AÇIKLAMASI
TEM Otoyolu'nda çalışma
GÜNDEM

DİKKAT! 22 GÜN KAPALI KALACAK
Amasya'da yem makinesine düşen adam feci şekilde can verdi
GÜNDEM

FECİ SON! HAYVANLARINA YEM VERMEK İSTEMİŞTİ
Bahçeli'den Erdoğan'a: Alanya'yı il yapmasını bizler de istiyoruz
GÜNDEM

BAHÇELİ O İLÇENİN İL OLMASINI İSTEDİ
Şanlıurfa'da dilencinin üzerinde çıkanlar şaşırttı
GÜNDEM

ÇIKTIKÇA ÇIKTI! ZABITA DA ŞAŞTI KALDI
Diyarbakır'da koca vahşeti
GÜNDEM

DİYARBAKIR'DA KOCA VAHŞETİ!