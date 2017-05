Bahçeli'den Erdoğan'a: Alanya'yı il yapmasını bizler de istiyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, toplu açılış ve temel ata töreninde Alanya'nın il olması yönündeki dövizler üzerinden, "Böyle bir mütevazi olgun anlayışlı bir talebin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulamaya geçtiğimiz gününde Cumhurbaşkanımızın buna cevap verip, Alanya'yı il yapmasını sizler gibi bizler de istiyoruz" dedi.

İHA'nın haberine göre; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'li Alanya Belediye Başkanlığı'nın toplu açılış ve temel atma törenine katılmak üzere Antalya'ya gitti. Antalya Havalimanı'na uçakla iniş yapan Bahçeli, karayolu ile Alanya ilçesine geldi. Bahçeli, alana gelişinde top atışlarıyla karşılandı. Alanya Belediyesi folklor ekibi tarafından folklor gösterisi sunuldu.

Alanya Belediyesi önünde 304 milyon yatırım bedeliyle, 216 eser ve projenin toplu açılış ve temel atma töreninde konuşan Bahçeli, 8 Nisan 2017 tarihinde anayasa değişikliğini anlatmak için Antalya'da açık hava toplantısında bir araya geldiklerini hatırlattı.

ALANYA'YA ÖVGÜ

Bu kez de Alanya Belediyesi toplu açılış ve temel atma töreni kapsamında bir araya geldiklerini anlatan Bahçeli, "Bizleri yeniden buluşturan rabbime hamdolsun. Her zaman olduğu gibi bugünde Alanya'nın bizleri bağrına basıyor olmasından dolayı şükranlarımızı sunuyorum. Aziz Alanyalılar dünden bugüne Türk milleti insanlık aleminde her zaman muhkem ve muteber mevkide bulunmuştur. Tarih boyunca aziz ecdadımızın vatandaşlaştırdığı toprakları sömürmek, tüketmek ve yok etmek gibi barbarca bir düşünceye asla kapılmamıştı. Tam tersine her daim yaşamayı ve yaşatmayı hedeflemiştir. Bu anlayış tarihimizin her safhasında müstesna bir yer tutmuştur" diye konuştu.



"Üç kıta ve yedi iklime hükmeden kudret işte bu anlayış ve ahlakla filizlenmiş, koca bir çınara

dönüşmüştür" diyen Bahçeli, " Büyük ecdadımız bu uğurda kılıcın hakkı kadar akıl ve yürekle yoğrularak, milletin ihtiyacı olan ne varsa onu karşılamayı daima asıl vazife kabul etmiştir. Kervansaraylar, imarethaneler, hanlar, hamamlar ve camiler Türk'ün irfanıyla bulup, irade ve imanıyla yoğurup, bileği ve duasıyla mimarisini gerçekleştirdiği eserlere dönüşmüştür. Köprüler sadece üzerinden gelinip geçilen bir yol olmamış, gönülleri de birbirine bağlamıştır. Çünkü gönül kazanmak, gönüllere girmek her şeyden öncelikli görülmüştür" diye konuştu.

"TÜRK MİLLETİ ÇAĞLAR ÖTESİNE IŞIK TUTMUŞTUR"

Bugün Kuzey Afrika'dan Ortadoğu'ya, Balkanlardan Kırım'a, Anadolu'dan Pasifik Okyanusu'nun kıyılarına kadar, nereye bakılırsa bakılsın orada mutlaka bir Türk izi ve eseri olduğunu aktaran Bahçeli, " Ya bir kubbe olur sizi karşılayan, yahut bir çeşme. Ya bir şifahaneye rast gelirsiniz, yahut bir medreseye. Türk milleti diktiği ve inşa ettiği sayısız eseriyle hem çağına hem de çağlar ötesine ışık tutmuştur. Sırf bu durum dahi milletimizin ne derece büyük bir medeniyete sahip olduğunun göstergesidir. Türk milletinin haricinde diğer milletler daha çok doğdukları coğrafyalarda kalmış, dolayısıyla eserleri de aynı dar çerçevede bulunmaktan kurtulamamıştır. Ancak Türk milleti çıktığı diyarlardan kültürünü taşıdığı ve vatanlaştırdığı her toprağa deyim yerindeyse hayat götürmüş, umut taşımış, heyecan ve asalet katmıştır" dedi.

"MİLLETİMİZ HUZURLU VE MUTLUYSA BİZ DE MUTLU OLURUZ"

Türk milletinin sancağının adaletin en emin gölgesi olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Kültürümüzde halka hizmetin, hakka hizmet olduğu anlayışı dün olduğu gibi bugün de geçerliliğini korumalı ve gereği gibi yaşatılmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi aziz milletimiz için yapılan ve yapılacak olan her hizmet ve eserle iftihar etmektedir. Kim Türkiye'nin gelişmesi, Alanya'nın büyümesi için bu zamana kadar tek bir çivi çakmışsa bizim nezdimizde kıymeti vardır, saygıyı hak edecektir. Milletimiz huzurlu ve mutluysa biz de mutlu oluruz. Gayemiz üretken belediyeciliğin en güzel örneğini sergileyerek, milletimize verilen sözlerin tutulmasıdır. Bizleri iki cihanda mutlu edecek en büyük saadet işte buradadır. Çünkü varlığımızın ve mücadelemizin esası Cenabı Allah'ın rızası, aziz milletimizin huzur ve refahıdır. Çağın şartlarına uygun, insanımızın arayış ve beklentilerine cevap veren yatırımların, çalışmaların, hizmetlerin yaygınlaşması hedeflerimiz arasındadır."

MHP KADROLARI

Milliyetçi Hareket Partisi kadrolarına görev verilen il ve ilçelerde görevlerini layıkıyla yerine getirdiğini kaydeden Devlet Bahçeli, "Ulaşımdan tutun kültürel gelişmelere, sağlık hizmetlerinden alın sportif taleplere, eğitimin desteklenmesinden ticaretin geliştirilmesine, bizden hizmet beklenen her ne varsa hızlı, yerinde ve geleceği de düşünerek en mükemmel şekilde planlanan yatırımlarla hayata geçirilmesi elbette sorumluluk alanımızdadır" diye konuştu.

"ANTALYA'NIN GÖZBEBEĞİ ALANYA'DIR"

8 Nisan'daki mitinginde Antalya'nın Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi olduğunu söylediğini hatırlatan Bahçeli, "Antalya hem Akdeniz'in incisi hem de dünyaya açılan penceremizdir ama Antalya'nın gözbebeği de Alanya'dır. Bu bakımdan Alanya'ya gözü gibi bakan bir belediye başkanımız olmasından ve Alanya'nın Selçuklu ruhuna yakışır bir şekilde muhafaza edilerek gelişmesinden dolayı mutluluk duyuyorum. Alanya; hoşgörünün, dostluğun ve Türk milletinin misafirperverliğinin somutlaştığı güzide turizm kentimizdir. Alanya'nın etrafını çevreleyen Selçuklu şaheseri olan kalemiz adeta turizm amacıyla gelenleri sevgiyle kucaklayan bir sembol haline gelmiştir. Gözbebeğimiz Alanya; müzeleri, köşkleri, yaylaları, hanları, tarihi dokusuna uygun evleri, ören yerleri, tarihi cami ve mescitleriyle kale içinde tarih kokan, aynı zamanda plajlarıyla denize açılan medeniyet abidesidir. Alanya'mız bugün her zamankinden daha güzel, daha görkemli ve coşkuludur. Çünkü birbirinden güzel 216 esere daha kavuşmanın heyecanıyla dolup taşmıştır" şeklinde konuştu.

"MHP'YE DE YARAŞAN VE YAKIŞAN BUDUR"

Alanya'nın partilerine gösterdiği güvenin farkında olduklarını vurgulayan Bahçeli, "Bahtiyarım ki, değerli belediye başkanımız ve mesai arkadaşları yüzümüzü kara çıkarmamış, özverili çalışmalarıyla göğsümüzü kabartmıştır. Milliyetçi Hareket Partisine de yaraşan ve yakışan budur. Bu vesileyle Alanya da olmaktan ve bu eserlerin bir kısmının temel atma, bir kısmının da açılışını yapmaktan en az sizler kadar heyecanlıyım. Belediyemizin armasında bulunan çift başlı kartal Alanya'nın dünyaya bakışını özetlemiştir. Bir yüzü doğuya diğer yüzü batıya dönük çift başlı kartal dünyanın her yerinden gelen misafirlerimize kucak açmış, farklı milletlere ev sahipliği yapmıştır. Alanya'nın çehresi Türkiye'nin huzurudur. Alanya'nın tarihi Türkiye'nin asil ruhudur. Selçuklu Hükümdarı Alaaddin Keykubat ile yeşeren, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile anıtlaşan Alanya, dünyaya örnek bir şehrimizdir. Üreten belediyecilik Alanya'da kendini bulmuştur. Alanya hizmet eden belediyecilik anlayışına örnek olmuştur. Alanya kültür ve medeniyetlerin kesiştiği kavşak noktası haline gelmiştir" dedi.

TURİZMDE KAYIP

"Dünyanın neresinden olursa olsun huzur arayan herkesin ilk tercihinden birisi de Alanya olmuştur" diyen Bahçeli şöyle konuştu: "Çok şükür ecdadımızın gittiği her yere götürdüğü adalet ve kucaklaşma ruhu bu şehrimizde de vücut bulmuştur. Alanya'nın muazzam kültürel dokusu ve turizm merkezi olmasının yanı sıra elbette sorunları da vardır. Ne yazık ki mevcut durumda arzu ettiği turizm çıtasının gerisindedir. Özellikle geride bıraktığımız yıl bazı oteller, turizm sezonunun henüz orta yerinde kapılarını kapatmak durumunda kalmıştır. Kayba uğrayan sadece işletme sahipleri olmamış, evine ekmeğini götüren turizm çalışanları da zor günler geçirmiştir. Hepinizin malumudur ki Rus uçağının düşmesinden sonra bu sorun daha da belirgin hale gelmiştir. Son zamanlarda bazı Avrupa ülkeleriyle yaşanan kimi sorunlar da ortadadır. Unutmayınız ki, bizler özellikle turizmdeki darboğazı yakinen takip ediyor, yaşanan sorunlar karşısında çözüm yolları üretmekten geri durmuyoruz. Bu kapsamda Rus uçağının düşürülmesinin ardından Antalya bölgesinin turizmle ilgili yaşadığı sıkıntıyı Milliyetçi Hareket Partisi görevlendirdiği bir heyet vasıtasıyla doğrudan yerinde tespit etmiştir. İşte bu tespitler en yalın ve açık haliyle MHP'nin oluşturduğu raporda yerini almıştı. Akabinde turizmle ilgili yaşanan sıkıntıların aşılmasına yönelik önerilerimizi de bu rapora ekleyerek, çalışmalarımızı iktidarın ve kamuoyunun dikkatine sunmuştuk. İnancım odur ki Allah'ın izniyle bu yıl geride kalan yıldan daha bereketli olacak, turizmle alakalı mevcut sorunlar aşılacaktır. Böylelikle Alanya'nın zengin dokusu tekrar canlanacak, turizm cenneti olan şehrimiz yeniden hak ettiği seviyelere yükselecektir."

"ALANYALI ÇİFTÇİLERİN MESELELERİNİ DİKKATLE TAKİP EDİYORUM"

Alanya'nın karşısına çıkan sorunlara boyun eğmeden, teslim olmadan gelişmesine devam ettiğini dile getiren Devlet Bahçeli, "Sizlere de yakışan budur. Diğer yandan içerisinde bulunduğumuz yılda Alanya'nın bazı doğal afetler yaşadığını ve bundan da çiftçilerimizin etkilendiğini biliyorum. Bir turizm merkezi olmasının yanında tarımsal açıdan da ülkemize son derece önemli katkıları olan Alanyalı çiftçi kardeşlerimin meselelerini dikkatle takip ettiğimizin bilinmesini istiyorum. Biz milletimizin sorunlarını daima kendi sorunlarımız olarak kabul ediyoruz. Geceleri vatandaşlarımız başını yastığa huzur içerisinde koyabiliyorsa bizim için o gün huzurla tamamlanmış demektir. Bu itibarla Alanya'mızı hak ettiği yere taşımak için dur durak bilmeden azimle çalışan Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'i, açılışı yapılıp temeli atılacak olan 216 projede emeği bulunan her bir kardeşimi, aziz dava arkadaşlarımı ve belediye personelini kutluyorum. Belediye Başkanımızı soyadına yakışır bir şekilde Alanya'yı daima yüceltmek için gösterdiği özverili çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

"ALANYA'NIN İL İSTEĞİ"

Bahçeli sahnede olduğu esnada karşısında bir dövizde Alanya'nın il olması yönündeki yazıya yönelik olarak şöyle konuştu: " Böyle bir mütevazi olgun anlayışlı bir talebin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin uygulamaya geçtiğimiz gününde Cumhurbaşkanımızın buna cevap verip,Alanya'yı il yapmasını sizler gibi bizler de istiyoruz."

YÜCEL: PARTİMİN ONUR VE ŞEREFİYLE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİM

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en sıkıntılı ve zor bir dönemden geçtiğini belirterek," 15 Temmuz darbe girişimi milletimizin, partimizin,liderimizin gösterdiği dik duruş üstün feragat ve vatan sevgisi ve yüce Türk milletin cesaretiyle darbe girişimi püskürtülmüştür. 15 Temmuz başta olmak üzere vatanı için canını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah bu günleri bir kez daha yaşatmasın" dedi.

Alanya'da partisi tarafından görev verilmesinin ardından Allah rızası ve milleti için özveriyle çalıştığını dile getiren Yücel, " Partimin onur ve şerefiyle hizmet etmeye devam edeceğim. Bugün burada göreve geldiğimiz günden bu yana Alanya'ya kazandırdığımız yatırım ve açışını ve temel atmasını hep birlikte yapacağız. Alanya üretken belediyecilikle altın çağını yaşıyor. Alanya hakettiği hizmetleri alıyor. Bu yatırımları hiç kredi kullanmadan öz kaynaklarımızla yaptık. Halkımıza Alanya'da yaşamanın bedelini değil ayrıcalığını yaşatıyoruz. Bugün büyük yatırımları hayata geçiriyoruz. Alanya'nın 30 yılık özlem duyduğu teleferik hayata geçiyor. Park, hayvan bakım merkezi,bitki üretim tesisi, prestij caddeleri, kalker maden ocağını, güneş enerjili santrali ve diğer hizmetlerimizi halkımızın hizmetine sunuyoruz. Alanya belediyesi artık cami okul kreş yaptıran belediye haline geldi" diye konuştu

"BELEDİYENİN KAPISINI HERKESE AÇTIK"

"Ben yaptım oldu düşüncesi içeren bir yönetim anlayışımız olmadı" diyen Adem Murat Yücel, "Çözüm üreten, adaletli, hoşgörülü, güler yüzlü, adamı olanın değil hak edenin, şeffaf yönetim anlayışını uyguladık. Kırsal merkez gözetmeden her yere eşit şekilde hizmet götürüyoruz. Belediyenin kapsını herkese açtık. Tüm siyasilerle uyum içinde çalıştık. Tüm siyasi partilerimizin meclis üyelerine destekleri için teşekkür ediyorum. Alanya turizmde yaşadığı sıkıntıya rağmen geleceğe umutla yürümektedir. Alanya yıllardır hasretle beklediği gibi il olursa hakettiği değeri de görecektir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bahçeliye, fotoğrafının yer aldığı Su kapağı ile Alanyaspor atkısı Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından takdim edildi.

Yapılan duanın ardından tesislerin açılışı ve temeli atıldı.