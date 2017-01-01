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Şanlıurfa'da dilencinin üzerinde çıkanlar şaşırttı

Dilencinin bir günlük hasılatı olduğu belirtilen 880 TL'ye tutanakla el konuldu

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:33:21 Güncelleme: 16:43:28

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin şehirlerarası otobüs terminalinde yaptığı denetimde yakalanan bir dilencinin üzerinden 880 TL çıktı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Hasan Atmaca'nın aktardığı bilgiye göre, 40 yaşlarındaki erkek dilencinin bir günlük hasılatı olduğu belirtilen 880 TL'ye tutanakla el konuldu. Vatandaşlara seslenen yetkililer halkın duygularını istismar ederek haksız kazanç sağlayan dilencilere para vermemelerini istedi.

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