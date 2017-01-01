Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MYK ve yeni kabine açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Zirvede terör konusunun gündemler arasında olduğunu belirten Erdoğan, "Terörün panzehiri ise kesinlikle dayanışmadır" dedi. AK Parti MYK ve yeni kabine sorusuna yanıt veren Erdoğan, değerlendirmenin seyahatten sonra olacağını belirterek "Her bakan ve bakanlık 'önümüzde ne var', 'ne yapacağız', bunları altındaki tüm çalışma arkadaşları ile paylaşacak. Cumhurbaşkanlığı'nda oluşturacağım bir ekiple ve partimizde oluşturacağımız ekiple bu yol haritasını takibe alacağız" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin FETÖ'nün siyasi ayağına yönelik eleştirilerine ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliyesine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın damadını söylüyorsan tamam, bu konu yargı ile alakalı bir konu. Bunun beraatine karar vermemiş. Denetimli serbestlikle bırakılmış vaziyette. Bunu kalkıp da siyasi partinin içerisinde bu şekilde AK Parti'ye fatura kesmeye kalkmak kimsenin haddi değil. Önce bunlar kendi işleri ile uğraşsınlar." diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları;

"Son saldırılar terörün bölgesel bir mesele olmadığını bir kez daha göstermiştir. Terör eylemlerinde hayatını kaybedenlere taziyelerimi sunuyorum. Hala benim teröristim, senin teröristin ayrılığının yapılması bazı yerlerde devam ediyor. Küresel meseleler, küresel boyutta ele alındığı sürece çözüme kavuşabilir. Terörün panzehiri ise kesinlikle dayanışmadır. Bu anlamda NATO'nun daha faal olması gerekiyor."

"Zirve kapsamında bazı devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmeler yaparak meseleleri istişare edeceğiz. Zirveden önce sayın Tusk ve Juncker ile ortak bir görüşme yapacağım. Türkiye-AB ilişkilerindeki son durumu ele almayı öngörüyoruz. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızla da bir araya gelecek hasret gidereceğiz."

NATO zirvesine ve Belçika ziyaretine ilişkin açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

SEYAHATTEN SONRA MYK BELİRLENECEK

(AK Parti MYK ve kabine revizyonu) "Bizim a takımımız, b takımımız yok, seçilenlerin hepsi a takımdır. Seyahatten sonra değerlendirmelerimizi yapıp MYK'yı belirlemiş olacağız ve belirledikten sonra da geleceğe yönelik ne gibi adımlar atılacak ve bununla ilgili kongre kapanışındaki ifade ettiğim gibi tüm bakan arkadaşlarımızdan 6. ayın sonuna kadar, yıl sonuna kadar devam edecek yol haritası isteyeceğim. Tüm bakanlıklar yıl sonuna kadar neler yapacaklar, bu yol haritası 2019'a kadar devam edecek bir yol haritası olacak ve her bakan ve bakanlık 'önümüzde ne var', 'ne yapacağız', bunları altındaki tüm çalışma arkadaşları ile paylaşacak. Cumhurbaşkanlığı'nda oluşturacağım bir ekiple ve partimizde oluşturacağımız ekiple bu yol haritasını takibe alacağız. Zira önümüzde 2019 süreci ülkemiz için çok çok önemli bir süreç. Binali Bey'le de bunların değerlendirmesini yapacağız. Yapılması gereken bir şey varsa kararlaştırır adımlarını atarız."

"MECLİS SALONUNA GİRMEK GİBİ BİR DURUMUMUZ OLMAZ"

"Parlamentodaki haftalık salı toplantıları dışında, parlamentoya gideriz ama tabii ki, Meclis salonuna girmek gibi bir durumumuz olmaz. Böyle bir konumum yok. Grup toplantıları olsun, oralarda haftalık konuşmalarımızı da yaparız ona mani bir hal yok."

"AB, KENDİ KAPISINDA BİR DİLENCİ MESABESİNDE GÖREMEZ"

(AB ile ilişkiler) "Avrupa Birliği ile bu süreç içerisinde, Dışişleri ayağımız, AB'den sorumlu bakan ayağımız var. Biz elimizden gelen her şeyi a'dan z'ye yapıyoruz. Karşıdan da bunun karşılığını bekliyoruz. Bunların karşılığını arkadaşlarımız kovalamaya devam edecekler. AB de kendi üzerinde düşen görevi yerine getirmesi gerekir. AB, kendi kapısında bir dilenci mesabesinde göremez böyle bir hakları da yok. Siz Türkiye'den ne bekliyorsunuz."

"AVRUPA BİRLİĞİ, TÜRKİYE KENDİSİ ÇEKİLSİN, BUNU BEKLİYOR"

"Avrupa Birliği Türkiye kendisi çekilsin, bunu bekliyor havasında biz de diyoruz ki böyle bir şey varsa kararı siz verin. Kararı siz verirseniz biz işinizi zorlaştırmayız. Bu görüşmelerde bunu konuşacağız. Bizim olmazsa olmazımız da değil. Bunun da bilmemiz lazım."

(Avusturya'nın açıklamaları) "Bloke eden bloke olur, olay bu kadar basit."

FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI

(Muhalefetin FETÖ'nün siyasi ayağı eleştirileri) "Hep söyleriz, müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın damadını söylüyorsan tamam bu konu yargı ile alakalı bir konu. Bunun beraatine karar vermemiş. Denetimli serbestlikle bırakılmış vaziyette. Bunu kalkıp da siyasi partinin içerisinde bu şekilde AK Parti'ye fatura kesmeye kalkmak kimsenin haddi değil. Önce bunlar kendi işleri ile uğraşsınlar."

ALMANYA'YA TEPKİ

(Almanya'nın sığınma taleplerini kabul etmesi) "Almanya zaten alışmış teröristleri kabule, 10 tane daha kabul etmiş olur biz de kovalamaya devam ederiz."