Kocaeli'de 14 yaşındaki genç kız silahla vurulmuş halde bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 14 yaşındaki genç kız, evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Polis ekiplerin olayın ne şekilde gerçekleştiğini araştırıyor. Hastaneye kaldırılan genç kız tedavi altına alındı.

İHA'nın haberine göre olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Emin sokak üzerindeki apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya ailesi, 14 yaşındaki B.Y.'yi kanlar içinde buldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Genç kızın göğüs bölgesinden yaralandığı belirlendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan genç kıza müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından genç kız Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastaneye sevk edilen B.Y. tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.