14 Ocak günü arkadaşlarıyla eğlenmeye gittiği barda aniden patlayan şişenin gözüne isabet ettiği parçalarıyla yaralanan Nagihan Örküş'ün olayı anlattığı Twitter mesajları büyük ses getirdi.

Akılalmaz olay, 14 Ocak günü İstanbul Kadıköy'de ünlü bir rock barda gerçekleşti. Arkadaşlarıyla sohbet eden Nagihan Örküş, barmenin getirdiği şişenin patlaması sonucu gözüne isabet eden parçalar nedeniyle yaralandı. Çevredekilerin ve işyerinde bulunan sağlık görevlisinin ilk müdahaleleri sonrası hastaneye götürülen Nagihan Örküş'un gözündeki hasarın ciddi olduğu ortaya çıktı.

Haberturk.com her iki tarafın avukatıyla ve olayın mağduru Nagihan Örküş ile görüşüp ayrıntılara ulaştı.

Nagihan Örküş, olayın talihsiz bir kaza olduğunu ancak sonrasında mekanın sorumlu davranmadığını ileri sürdü. Olay gecesi hastanede hemen ameliyata alınması gerektiğini ancak yemek yediği için ertesi sabah ameliyata alınabildiğini anlatan Örküş, "Bu zamana kadar üç ameliyat geçirdim" dedi. Örküş, kornea nakli gerektiğini ve göz merceğini kaybettiğini ileri sürdü.

Mart ayında anlaşma talebinde bulunmak için ilk adımı atanın da kendisi olduğunu ileri süren Nagihan Örküş, karşı taraftan herhangi bir cevap alamadıklarını söyledi.

Anlaşma talebi ile ilgili sorumuza "Maddi, manevi olarak bu süreçte yıprandım ve bu yüzden de anlaşmak istedim" yanıtını veren Örküş, kazayı gündeme getirme zamanlamasıyla ilgili olarak da "Ben bir vatandaş olarak başıma gelen bu olayın bilinmesini istedim" dedi.

Agresif Bodur kullanıcı adıyla Nagihan Örküş yaşadığı olayı Twitter'da aşağıdaki gibi anlattı:

"ÇİÇEK BİLE GÖNDERMEDİLER"

Örküş'ün avukatı Özgül Tutkan ise konuyla ilgili olarak "Müvekkilim hemen dava açamadı çünkü tedavi süresince travma geçirdi ve maddi açıdan dava açabilecek durumu da yoktu" diye konuştu. Karşı tarafın 450 bin TL'lik tazminat miktarını yüksek bulduğunu kaydeden Tutkan, bunun üzerine onlardan teklif almayı istediklerini ancak kendilerine dönülmediğini söyledi.

Nagihan Örküş'ün olayın ardından işten ayrıldığını belirten Tutkan, "Mekan tarafından yapılan herhangi bir yardım olmadığını, hatta müvekkilinin Tweet'inde de belirttiği gibi iyi niyet göstergesi olarak çiçek bile göndermediklerini" söyledi.