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Adana'da fabrikanın boya kazanında patlama

Ölen ya da yaralananın olmadığı patlama sırasında çıkan yangına, itfaiye ekiplerince müdahale edildi

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:46:13 Güncelleme: 17:47:32 AA

Adana'da boya fabrikasındaki üretim kazanında meydana gelen patlama tesiste hasara yol açtı.

Organize Sanayi Bölgesindeki boya fabrikasının kazanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı patlama sırasında çıkan yangına, büyükşehir belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Patlama nedeniyle fabrikanın çinkodan yapılmış çatısının etrafa savrulduğu görüldü.

Tesiste hasara yol açan patlamanın nedeninin araştırıldığı bildirildi.

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