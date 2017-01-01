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MEB açıkladı: 2019 yılında ikili eğitime son verilecek

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin: 2019 yılında Türkiye'nin tamamında ikili eğitime son vermiş olacağız. Tam gün eğitime geçeceğiz

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:36:33 Güncelleme: 18:38:42 AA

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, 2019'da Türkiye'nin tamamında ikili eğitime son verileceğini ve tam gün eğitime geçileceğini belirterek, "Okullarımız, normal eğitim öğretim bittikten sonra derslik ihtiyacı olan, kurs açmak isteyen halk eğitim merkezlerimizin ortak kullanımına sunulacak." dedi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre Müsteşar Tekin, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde Keçiören Halk Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirilen yıl sonu sergisinin açılışında konuştu.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren halk eğitim merkezlerinin çalışmalarına değinen Tekin, şunları söyledi:

"Türkiye ile Finlandiya'nın eğitim sisteminin genellikle karşılaştırıldığını müşahede ediyoruz. Oysa sadece halk eğitim merkezlerinde yılda kaç kez kurs açtığımızı ve kaç kursiyerin bu kurslara katıldığını bilseler bu kıyaslamayı yapmaktan vazgeçerler. Çünkü Finlandiya'nın eğitim sistemi içerisinde yaklaşık 500 bin öğrencisi bulunuyor. Oysa normal örgün eğitme devam eden öğrencilerin dışında bizim sadece bu yıl 7 milyon 200 bin kursiyerimiz var."

Halk eğitim merkezlerinde akla gelebilecek her konuda kurs açtıklarına işaret eden Tekin, toplam 3 bin 586 kursun tamamının Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onayından geçerek, uygulandığını kaydetti.

Tekin, tam gün eğitime yönelik çalışmalarla ilgili de şu bilgileri verdi:

"Tam gün eğitime geçeceğiz. Okullarımız, normal eğitim öğretim bittikten sonra derslik ihtiyacı olan, kurs açmak isteyen halk eğitim merkezlerimizin ortak kullanımına sunulacak. Halk eğitim merkezleri şu anda okullarımızdan sınırlı derecede yararlanıyor. Ancak okullarımızın halk eğitim merkezlerimizin kullanımına açılmasıyla birlikte halk eğitim merkezleri daha büyük bir rahatlığa kavuşacak. İnşallah 2019 yılında Türkiye'nin tamamında ikili eğitime son vermiş olacağız."

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