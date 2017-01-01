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Fatih'te kanser yapan saat ve gözlüklere operasyon!

İstanbul Fatih'te bir iş hanına yapılan operasyonda, ünlü markalara ait taklit ve kaçak olduğu belirlenen binlerce saat ve gözlük ele geçirildi. Saat ve gözlüklerde kullanılan malzemelerin kanserojen etkisi olan malzemelerden yapıldığı belirtildi

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:49:33 Güncelleme: 18:53:59 HABERTURK.COM

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Süleymaniye Mahallesi'ndeki bir iş hanına baskın düzenledi. Habertürk Haber Merkezinden Nihat Uludağ'ın haberine göre operasyonda ünlü markalara ait taklit ve kaçak olduğu belirlenen, 9 bin 385 adet kol saati, 5 bin 665 adet gözlük, 30 çift spor ayakkabısı, 10 adet elektronik sigara, 610 adet sarma sigara tütünü ve 6 bin 400 adet puro ele geçirildi. Taklit ve kaçak ürünleri yurda soktuğu belirtilen H.A., F.K. ve Suriye uyruklu M.H.A. gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan açıklamada ürünlerin yapımında ne tür malzemelerin kullanıldığının bilinmediği, deri ve zührevi hastalıkların yanında kansorejen etkisi olduğu vurgulandı.

 

 

 

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