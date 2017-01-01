Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde süren operasyonda 1 özel harekat polisi şehit oldu, 2 polis yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik süren operasyon sırasında çıkan çatışmada 1 özel harekat polisi şehit oldu, 2 polis yaralandı.

Yaralı polisler helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Terör örgütüne yönelik operasyon devam ediyor.