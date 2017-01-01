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Şırnak'ta PKK operasyonu

Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesindeki operasyonda 1 özel harekat polisi şehit oldu, 2 polis yaralandı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 20:35:06 Güncelleme: 21:05:45 AA

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde süren operasyonda 1 özel harekat polisi şehit oldu, 2 polis yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik süren operasyon sırasında çıkan çatışmada 1 özel harekat polisi şehit oldu, 2 polis yaralandı.

Yaralı polisler helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Terör örgütüne yönelik operasyon devam ediyor.

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