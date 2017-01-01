Yolcunun kabin görevlisine verdiği not panik yarattı

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 16:45'te Ercan Havalimanı'na kalkış hazırlığı yapan KK110 sefer sayılı uçaktaki Kıbrıslı bir yolcu görevli kabin memuruna Kıbrıs'ın AB'ye girmesiyle ilgili yazdığı bir notu uzattı.

Habertürk Haber Merkezi'nden gökhan Artan'ın haberine göre notta 'Buradan KKTC Başbakanına sesleniyorum olacaklardan ben sorumlu değilim' yazdığı öğrenildi.

Bunun üzerine uçağa polis ekipleri çağırıldı. Uçağın yolcuları tedbir amacıyla terminale alınarak tekrar kontrolden geçirildi. Yolcuların bagajları da x-ray kontrolüne alındı. Yapılan arama sonunda herhangi bir olumsuz durum olmadığı anlaşıldı. Gözaltına alınan yolcunun akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi. Yolcular, 4 saatlik gecikmenin ardından başka bir uçakla Kıbrıs'a uçtu.