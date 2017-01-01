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Türkiye Güven Huzur-6
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Türkiye genelinde operasyon düzenlendi

Türkiye genelinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına bağlı 12 bin 965 ekipte görevli 71 bin 531 personelin katılımıyla, 6 bin 238 hassas noktada "Türkiye Güven Huzur-6" operasyonu gerçekleştiriliyor

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 22:11:14 Güncelleme: 22:49:26 İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince yurt genelinde 71 bin 531 personelin katılımıyla Huzur Türkiye Uygulamalarının 6'ncısı gerçekleştiriliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince bu akşam ülke genelinde stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşların yoğunlukla bulundukları umuma açık yerlerde Huzur Türkiye Uygulamalarının 6'ncısını gerçekleştiriliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğünün koordinesinde yurt genelinde belirlenen 6 bin 238 noktada gerçekleşen uygulamaya; 44 bin 694 polis, 26 bin 342 jandarma ve 495 Sahil Güvenlik personeli olmak üzere toplam 71 bin 531 personel, 12 bin 965 ekip (12 bin 870'ı kara, 13'ü hava ve 82'si deniz) ve 341 dedektör köpek katılıyor. Açıklamada, "Uygulamayla aranan şahıs ve araçların yakalanması, suç işleme amacındaki şahısların caydırılması amaçlanıyor. Yapılan uygulamanın sonuçlarına ilişkin veriler daha sonra duyurulacaktır" denildi.

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