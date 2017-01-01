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Van'da PKK'lılar yol kesip araç yaktı

Terör örgütü PKK, Van'ın Çaldıran ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçeleri arasındaki karayolu trafiğe kapattı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 22:27:49 Güncelleme: 22:50:27 HABERTURK.COM

Bir grup PKK'lı terörist, Van'ın Çaldıran ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçeleri arasındaki Tendürek bölgesinde karayolunu kapattı. Habertürk Haber Merkezi'nden Meral Yıldız'ın haberine göre teröristler, aralarında TIR'ların da bulunduğu 20 aracı ateşe verdi. Olayın haber alınması üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edilirken, kaçan PKK'lı teröristlerin yakalanması için hava destekli operasyon başlatıldı. Teröristlerin kaçmasından sonra bölgeye Özel Harekat polisleri Doğubayazıt- Çaldıran yol ayrımında güvenlik noktası oluşturarak taşıt trafiğini durdurdu. Doğubayazıt 1.Mekanize Piyade Tugayı´ndan kalkan çok sayıda helikopter, Tendürek Dağında terörist avı başlattı.

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