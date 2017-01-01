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Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupalı liderlerle görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile görüşecek

25 Mayıs 2017 Perşembe, 01:15:26 Güncelleme: 01:30:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'deki ikili görüşmeleri çerçevesinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile görüşecek.

Erdoğan, "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı"na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO programı ve zirve kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Wiltcher's Steigenberger Otel'de Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşecek.

Daha sonra yeni NATO Karargah Binası'nda Birleşik Krallık Başbakanı May ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Almanya Şansölyesi Merkel ile bir araya gelecek.

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