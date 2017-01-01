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Manchester saldırganının kardeşi yakalandı

Manchester'daki terör saldırısını gerçekleştiren Salman Abedi'nin kardeşi Libya'daki UMH'ye bağlı güvenlik güçlerince yakalandı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 01:56:32 Güncelleme: 01:58:45 AA

İngiltere'de Manchester Arena'daki bombalı saldırıyı düzenleyen Salman Abedi'nin kardeşi Haşim Abedi'nin, Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı güvenlik güçlerince yakalandığı bildirildi.

UMH'ye bağlı İçişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Özel Caydırıcı Kuvvetler, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından yayımladığı açıklamada, Manchester saldırısının faili Salman Abedi'nin kardeşi olduğu belirtilen Haşim Abedi'nin bir buçuk aydır güvenlik güçlerince takip edildiğini belirtti. Açıklamada, inceleme ekiplerinin Haşim Abedi hakkında başkent Trablus'ta terör eylemi düzenleme girişiminde olduğuna dair bilgi edindiği aktarıldı.

Bu bilginin Libya Başsavcılığı Ofisi Araştırma Bürosu başkanına sunulduğu kaydedilen açıklamada, onun emri üzerine şahsın ivedilikle salı günü akşam saatlerinde yakalandığı ifade edildi.

Haşim Abedi'nin, kardeşi Salman Abedi'nin daha önce gönderdiği 3 bin doları teslim alırken yakalandığı belirtilirken, olayın gerçekleştiği yere ilişkin bilgi verilmedi.

Manchester doğumlu Haşim Abedi'nin ilk sorgusunda, kendisinin ve kardeşinin terör örgütü DEAŞ üyesi olduğunu itiraf ettiği bildirilen açıklamada, "Haşim, saldırının hazırlık aşamasında İngiltere'de bulunduğunu itiraf etti. Terör saldırısının tüm ayrıntılarına vakıf olduğunu açıkladı. İngiltere'den 6 Nisan 2017 tarihinde ayrıldığını ve kardeşi Salman ile sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi." ifadeleri kullanıldı.

Basında yer alan haberlerde ise Manchester failinin babası Ramazan Abedi'nin de Trablus'un Ayn Zara bölgesinde yakalandığı öne sürüldü.

İngiliz polisi, Manchester'daki konser salonu Manchester Arena'da gerçekleştirilen bombalı saldırının failinin 22 yaşındaki Salman Abedi olduğunu açıklamıştı.

Manchester Arena konser salonunda ABD'li şarkıcı Ariana Grande'nin konserinin sonunda meydana gelen bombalı saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi hayatını kaybetmiş, 59 kişi de yaralanmıştı. Polis, saldırganın da patlama sırasında öldüğünü duyurmuştu.

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