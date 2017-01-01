ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atatürk Çocuk Yuvası
GÜNDEM

Aile Bakanlığı: Atatürk Çocuk Yuvası ecdadımızın emanetidir, hakkıyla sahip çıkılacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Atatürk Çocuk Yuvası ile ilgili bir açıklama yaparak, "Atatürk Çocuk Yuvası, ecdadımızın emanetidir, hakkıyla sahip çıkılacak." denildi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 03:13:41 Güncelleme: 03:17:53

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, HABERTÜRK’ün gündeme getirdiği Atatürk Çocuk Yuvası ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın başlattığı çocuk hizmetlerinde dönüşüm projesine işaret edilerek özetle şöyle denildi:

“Bu kapsamda çocuk yuvalarımız ve çocuk yurtlarımız, çocuk evleri ve çocuk evleri sitelerine dönüştürülmektedir. Dönüşümün 2017 yılı sonuna kadar bitirilmesi planlanmaktadır. Dönüşümün amacı, çocuklarımızın ev ortamında, kendi yaş ve durumlarına uygun daha az sayıda çocuk ve eğitimli personelimizle birlikte, daha mutlu ve sağlıklı bir şekilde yaşamalarını sağlamaktır.”

Gazete Habertürk'ün haberine göre yuvanın kapatılması veya yıkılmasının söz konusu olmadığı kaydedilen açıklamada, “Yuvanın tarihi geçmişi ve manevi değeri göz önünde bulundurularak yapılan çalışmalar, büyük bir hassasiyetle devam ettirilmektedir. Yuva, içinde bulunduğu arazi ve binalarla bundan sonra da çocuklarımızın hizmetinde olacaktır” ifadesi kullanıldı.

‘ATA’NIN EMANETİ’

Kurum bahçesinde bulunan iki tarihi çeşme ve yabancı devlet adamlarının ziyaretlerinde hediye ettiği oyuncakların koruma altında olduğu belirtilen açıklamada, “Çocuk Esirgeme Kurumu ve bu çabanın ilk meyvesi olan Keçiören Atatürk Çocuk Yuvası, Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ecdadımızın bizlere emanetidir. Bu emanete maddi ve manevi olarak hakkıyla sahip çıkılacağından kimsenin şüphesi olmamalıdır” denildi.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Aileyi koruyan dizilere destek verilecek
GÜNDEM

Aileyi koruyan dizilere destek!
Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısından Suriyelilere maaş verildiği iddiasına yanıt
GÜNDEM

Bakan Yardımcısından Suriyelilere maaş verildiği ...
Koruyucu baba kızına can oldu
GÜNDEM

En BABA kader! Helal olsun...
Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’dan "Koruyucu Aile" açıklaması
GÜNDEM

Bakanlık: Koruyucu ailede cinsiyet ayrımı yok
Manchester saldırganının kardeşi yakalandı
GÜNDEM

Manchester saldırganının kardeşi yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupalı liderlerle görüşecek
GÜNDEM

Erdoğan Avrupalı liderlerle görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupalı liderlerle görüşecek
GÜNDEM

ERDOĞAN AVRUPALI LİDERLERLE GÖRÜŞECEK
Türkiye genelinde operasyon düzenlendi
GÜNDEM

TÜRKİYE GENELİNDE OPERASYON DÜZENLENDİ
Şırnak'ta PKK operasyonu
GÜNDEM

ŞIRNAK'TA 1 POLİS ŞEHİT, 2 POLİS YARALI
Aile Bakanlığı: Atatürk Çocuk Yuvası ecdadımızın emanetidir, hakkıyla sahip çıkılacak
GÜNDEM

AİLE BAKANLIĞI'NDAN 'ATATÜRK ÇOCUK YUVASI' AÇIKLAMASI
Mardin'de polis aracı devrildi: 3 yaralı
GÜNDEM

POLİS ARACI DEVRİLDİ: 3 YARALI
37 yıldır liselilere ‘gönüllü fizik dersi’ vermekten vazgeçmedi
GÜNDEM

ÜNLÜ FİZİKÇİ 37 YILDIR GELENEĞİ BOZMUYOR!