'Dolmabahçe'ye ilkokul öğrencileri girmesin' tartışması

TBMM Milli Saraylar Başkanlığı, Dolmabahçe Sarayı’nın ilkokul öğrencilerine kapatılmasını önerdi. Başkanlık divanında gündeme getirilen öneriye gerekçe olarak, ilkokul öğrencilerinin Dolmabahçe Sarayı’nın merdivenlerini çıkmakta zorlanması gösterildi.

Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre; İlkokul öğrencilerinin Dolmabahçe Sarayı’na alınmaması önerisi, TBMM Başkanlık Divan’ında ikinci kez gündeme getirildi.

CHP'Lİ ÜYE İTİRAZ ETTİ

CHP’li divan üyesi Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, “Merdivenleri çıkamıyorlar” gerekçesiyle getirilen öneriye itiraz etti. Hakverdi, ilkokul öğrencilerinin Atatürk’ün hatırasını yaşadığı ve Atatürk ile bağlantı kurduğu bir yer olan Dolmabahçe Sarayı’nın ilkokul öğrencilerine kapatılmasının, çocukların Atatürk ile o yaşta bağ kurmasının engellenmesi anlamına geleceğini belirtti.

TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi ise “Samimi değilsiniz” derken, bu önerinin daha önce geri çevrilmiş iken şimdi yeniden aynı şekilde aynı gerekçeyle getirilmesini eleştirdi. CHP’li üyelerin ısrarı üzerine, bu önerinin yeniden gözden geçirildikten sonra değerlendirilmesine karar verildi.