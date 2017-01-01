'Dolmabahçe'ye ilkokul öğrencileri girmesin' tartışması

TBMM Milli Saraylar Başkanlığı, Dolmabahçe Sarayı’nın ilkokul öğrencilerine kapatılmasını önerdi. Başkanlık divanında gündeme getirilen öneriye gerekçe olarak, ilkokul öğrencilerinin Dolmabahçe Sarayı’nın merdivenlerini çıkmakta zorlanması gösterildi.
Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre; İlkokul öğrencilerinin Dolmabahçe Sarayı’na alınmaması önerisi, TBMM Başkanlık Divan’ında ikinci kez gündeme getirildi.
CHP'Lİ ÜYE İTİRAZ ETTİ
CHP’li divan üyesi Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, “Merdivenleri çıkamıyorlar” gerekçesiyle getirilen öneriye itiraz etti. Hakverdi, ilkokul öğrencilerinin Atatürk’ün hatırasını yaşadığı ve Atatürk ile bağlantı kurduğu bir yer olan Dolmabahçe Sarayı’nın ilkokul öğrencilerine kapatılmasının, çocukların Atatürk ile o yaşta bağ kurmasının engellenmesi anlamına geleceğini belirtti.
TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi ise “Samimi değilsiniz” derken, bu önerinin daha önce geri çevrilmiş iken şimdi yeniden aynı şekilde aynı gerekçeyle getirilmesini eleştirdi. CHP’li üyelerin ısrarı üzerine, bu önerinin yeniden gözden geçirildikten sonra değerlendirilmesine karar verildi.
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Misafir 4 dakika önceGayet normal00
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Misafir 10 dakika önceatatürk sevgisi ne yapılırsa yapılsın bitmez bitmeyecek00
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Misafir 13 dakika önceÇocukların Atatürk ile bağ kurması çok önemli ise anıtkabirdeki çocuk parkını niye parçaladınız?00
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Misafir 15 dakika öncesamimi olmayan bir gerekçeyle yapılan talep. şaşırdım mı?tabiki hayır00
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Misafir 16 dakika önceyavaş yavaş Atatürk ü unutturma çabaları !!!! ama asla başaramazlar onun gibi bir lider unutulmaz00
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Misafir 16 dakika önceİçimizde ki Atatürk sevgisini ne yaparsanız yapın engelleyemeyeceksiniz ve biz çocuklarımıza ömrümüzün sonuna kadar Atatürk sevgisini aşılayacağız.00
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Misafir 18 dakika önceBöyle bir saçmalık olabilir mi ya. Çocuklar merdivenleri çıkmakta zorlanıyormuş. Artık alenen her yerden Atatürk'ü silmeye, kaldırmaya, unutturmaya çalışıyorlar00
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Misafir 19 dakika önceilk okul öğrencilerinin hepsi asansörlü okullarda mı okuyorlarmış ozaman okula gitmesinler00