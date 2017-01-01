HDP’li vekil, 3 yaşındaki kızına cezaevinde bakacak

Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Muş’ta tutuklanan ve Ankara Sincan Cezaevi’ne konulan HDP Milletvekili Burcu Çelik, 3 yaşındaki kızı Asmin Mira’ya cezaevinde bakacak.

Annesinin baktığı kızını yanına almak için cezaevi yönetimine başvuran HDP’li Çelik’in talebine, Adalet Bakanlığı Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü olumlu yanıt verdi. Küçük kızın işlemleri tamamlandığında cezaevindeki annesinin yanına verileceği, HDP’li vekilin kaldığı bölümde de çocukla ilgili düzenleme yapılacağı öğrenildi.

"MİLLETVEKİLİ ARKADAŞIMIZIN BIRAKILMASINI BEKLİYORDUK..."

DHA'nın haberine göre; HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, “Biz milletvekili arkadaşımızın bırakılmasını bekliyorduk ve çocuğunun cezaevi ortamını görmesini arzu etmiyorduk. Ama malesef bırakılmadığı için çocuğunu yayına almak istiyor. Milletvekilimiz sadece yaptığı konuşmalardan dolayı yürütülen soruşturmada davasına bakmayan bir kadın hâkim tarafından tutuklandı. Biz bu hukuksuzluğun bitmesini istiyoruz” dedi.