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Kuşadası'nda bulvarda seyir halindeki bir otomobile yat çarptı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 09:21:18 İHA

  • 1 Kuşadası'nda bulvarda seyir halindeki bir otomobile yat çarptı
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    Görenleri hayrete düşüren olay, Kuşadası'nın en önemli ana arterlerinden biri olan Hülya Koçyiğit Bulvarı'nda gerçekleşti.

  • 2 Kuşadası'nda bulvarda seyir halindeki bir otomobile yat çarptı
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    İHA'nın haberine göre, Kuşadası'na tatile gelen Akio Hideo isimli bir Japon turist, bir rent a car firmasından araç kiralayarak, Efes Antik Kenti ile Meryemana Evi'ni ziyaret etmek için yola çıktı.

  • 3 Kuşadası'nda bulvarda seyir halindeki bir otomobile yat çarptı
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    Bölünmüş yol olan Hülya Koçyiğit Bulvarı'ndaki yokuşu kiraladığı araçla tırmanmak üzere olan Japon turist ters yönden bir yatın süratle kullandığı aracın üzerine doğru gelmekte olduğunu görünce şaşkına döndü.

  • 4 Kuşadası'nda bulvarda seyir halindeki bir otomobile yat çarptı
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    Ne yapacağını şaşıran Japon turist bir anda freni çekerek, kendini araçtan dışarı attı.

  • 5 Kuşadası'nda bulvarda seyir halindeki bir otomobile yat çarptı
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    Bu arada, bağlı olduğu romörkün hafif gelmesi nedeniyle kayan ve yokuş aşağı ters yönden giden yat, Japon turistin kaçarak yol ortasında bıraktığı araca hızlıca çarptı.

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    HABERİN DEVAMI

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