Düzce'de feci kaza

TEM otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu Düzce kesimi Gümüşova-Yeşilyayla mevkisinde seyreden TIR'ın şoförü Hasan Bilen, aracının arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu. Bilen, araçtan inip TIR'ın arka kısmına geçtiği sırada Okan Yılmaz Şentürk yönetimindeki otomobil, önce şoföre, daha sonra da TIR'a ve bariyerlere çarparak yol kenarına savruldu.



Çarpmanın etkisiyle yolda metrelerce sürüklenen TIR şoförü Bilen ile sürücü Şentürk ve yanındaki Bider Duman olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Behsat Doğan ise kaldırıldığı Hendek Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altında alınan Fatih Yıldız'ın sağlık durumunun da ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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