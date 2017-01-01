ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Düzce
GÜNDEM

Düzce'de feci kaza

Otomobil emniyet şeridinde duran TIR'a, şoföre ve bariyerlere çarptı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 10:00:17 Güncelleme: 10:00:30 AA

TEM otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu Düzce kesimi Gümüşova-Yeşilyayla mevkisinde seyreden TIR'ın şoförü Hasan Bilen, aracının arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu. Bilen, araçtan inip TIR'ın arka kısmına geçtiği sırada Okan Yılmaz Şentürk yönetimindeki otomobil, önce şoföre, daha sonra da TIR'a ve bariyerlere çarparak yol kenarına savruldu.

Çarpmanın etkisiyle yolda metrelerce sürüklenen TIR şoförü Bilen ile sürücü Şentürk ve yanındaki Bider Duman olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Behsat Doğan ise kaldırıldığı Hendek Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altında alınan Fatih Yıldız'ın sağlık durumunun da ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
FETÖ'den tutuklu Sümeyye K.: 'Zehra' kod adlı kişiye bağlıydım
GÜNDEM

14 yaşında FETÖ'yle tanıştı, 24'te hakim oldu!
Hava durumu 09.05.2017
GÜNDEM

Meteoroloji'den son dakika uyarısı!
Elinde baltayla tehdit yağdırdı! Polis gelince kendini eve kilitledi
GÜNDEM

Elinde baltayla tehdit yağdırdı! Polis gelince...
Düzce'de 10 yunus balığı karaya vurdu
GÜNDEM

Şoke eden görüntü! Hemen yetkililere haber verildi
Uyuşturucu kullanan gençleri dövüp, polise teslim ettiler
GÜNDEM

Mahalleli önce dövdü, sonra polise teslim etti!
Düzce'de tavuk çiftliğinde yangın
GÜNDEM

Tavuk çiftliğinde yangın! 30 bin tavuk...
Düzce'de feci kaza
GÜNDEM

DÜZCE'DE FECİ KAZA! 4 ÖLÜ, 1 YARALI
Bu ilçede her şey bedava
GÜNDEM

BU İLÇEDE HER ŞEY BEDAVA!
Sıra dışı kaçakçılık yöntemleri
GÜNDEM

BU YÖNTEM ŞEYTANIN BİLE AKLINA GELMEZ!
Soylu'dan 'açlık grevi' açıklaması: Eylemciler DHKP-C mensubu
GÜNDEM

SOYLU'DAN 'AÇLIK GREVİ' AÇIKLAMASI: EYLEMCİLER DHKP-C MENSUBU
Bursa'da büfe cinayeti sanığı kadına 13 yıl hapis cezası
GÜNDEM

BÜFE CİNAYETİ SANIĞI KADINA 13 YIL HAPİS CEZASI
Genelkurmay çatı davasında 4. gün
GÜNDEM

HULUSİ AKAR'IN 'ÜRKÜTÜCÜ' DEDİĞİ DARBECİ ALBAY SAVUNMA YAPTI