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Bursa'da büfe cinayeti sanığı kadına 13 yıl hapis cezası

Çıktığı duruşmalarda yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Tanrıkulu, "Ben kimseyi isteyerek öldürmedim. Eşim elimden alırken silah ateş aldı. Beraatimi istiyorum" dedi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 11:18:53 Güncelleme: 11:22:29 DHA

Bursa'da, kendisini aldattığı iddiasıyla pompalı tüfekle eşine ateş ederken, yanlışlıkla sokaktan geçen 16 yaşındaki Haktan Çete'nin ölümüne neden olmaktan yargılanan 25 yaşındaki Yaprak Tanrıkulu,13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

DHA'nın haberine göre merkez Yıldırım İlçesi Anadolu Mahallesi'nde geçen ağustos ayında meydana gelen olayda Yaprak Tanrıkulu, kendisini N.D. adlı kadın ile aldattığını öne sürdüğü 25 yaşındaki eşi Vural Tanrıkulu ile önce evlerinde, daha sonra da çalıştırdığı büfede tartıştı. Sinirlenen Yaprak Tanrıkulu ardından evinden eşine ait pompalı tüfeği alarak büfeye dönüp ateş etti. Vural Tanrıkulu'nun yaralanmadığı saldıda, o sırada yoldan geçen Haktan Çete, saçmaların vücuduna isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan talihsiz genç, yaşamını yitirdi.

"EŞİM SİLAHI ELİMDEN ALIRKEN ATEŞ ALDI "

Olay sonrası gözaltına alınan Yaprak Tanrıkulu, cezaevinde doğum yapıp erkek çocuğu dünyaya getirdi. Çıktığı duruşmalarda yöneltilen suçlamaları kabul etmeyip, "Ben kimseyi isteyerek öldürmedim. Eşim elimden alırken silah ateş aldı. Beraatimi istiyorum" dedi.

Çıktığı son duruşmada daha önce verdiği savunmasını tekrarlayan Yaprak Tanrıkulu, 'taksirle adam öldürmek' suçundan 5 yıl, 'adam öldürmeye tam teşebbüs' suçundan ise 8 yıl 1 ay 15 gün olmak üzere toplam  13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum oldu. Mahkeme sanğın tahliye istemini kabul etmedi.

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