Kütahya'da bir kişi kızına kötü davranan damadını öldürdü

Kütahya'da Hüseyin D. (52) kızına kötü davrandığı için tartıştığı damadı Bilal D.'yi (23) çıkan kavgada pompalı tüfekle öldürdü.
DHA'nın haberine göre olay, dün gece Atakent Mahallesi TOKİ Konutları arkasındaki boş arazide meydana geldi. İddialara göre Hüseyin D., kızı F.N.D.'ye iyi davranmadığı için damadı Bilal D. ile telefonda tartıştı. Arkadaşlarıyla boş araziye park ettiği otomobilinin yanında içki içen Bilal D., kayınpederi Hüseyin D.'yi konuşmak için yanına çağırdı. Hüseyin D., eşi Nuray D. (42) ile birlikte damadının bulunduğu yere geldi.
ÖLDÜRÜP KAÇTI
Kayınpeder ve damadı arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Hüseyin D. otomobilinden aldığı pompalı tüfekle ateş ederek damadını kafasından vurdu. Hüseyin D. ve eşi Nuray D. otomobile binerek kaçarken, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Bilal D.'nin ölmüş olduğunu belirledi. Bilal D.'nin kayınpederi ile kavga sırasında sağ eline muşta taktığı belirlenirken, cesedi otopsi için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri olay yerinden kaçan Hüseyin D. ile eşi Nuray D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Misafir 2 dakika önceİyi yapmış, ellerine sağlık...00
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Misafir 3 dakika öncenedense bu ölüm beni üzmedi sanırım hak ediyor ölmeyi00
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Misafir 4 dakika önceEŞ KADAR AİLENİNDE ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK EVİNE GELİP GİDECEK SONUÇTA ..ALLAH HERKESE İYİ İNSANLARLA KARŞILAŞMAYI NASİP ETSİN,İYİ KADERLER YAZSIN. HERKESİN ANASI BACISI VAR.00
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Misafir 14 dakika önceArkadaş ellerine sağlık.sen besle büyüt,elin iti eziyet etsin yok öyle dünya30
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Misafir 17 dakika öncedamat sarhoş gitti00
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Misafir 21 dakika önceKeşke bu psikopata kızını vermeseymiş kaç kişi mağdur olmuş yazık00
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Misafir 25 dakika önceaileye katılacak kişilerin daha özenli seçilmesi gerekiyor60