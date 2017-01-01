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Ağrı'dan acı haber! 2 şehit

Tendürek Dağı kırsalında çatışmanın devam ettiği belirtildi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 11:39:58 Güncelleme: 12:06:45 İHA

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı kırsalında bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

İHA'nın haberine göre;  dün öğle saatlerinde PKK'lı teröristlerin yol keserek tırları ateşe verdikleri bölgede operasyon başlatıldı. Bölgede sürdürülen operasyon sırasında teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı.

Tendürek Dağı kırsalında çatışmanın devam ettiği belirtildi.

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YORUMLAR 28
  • Misafir 2 dakika önce
    bir lüks apartmandan bir yalıdan bir villadan neden hiç şehit çıkmaz 40 yılda bir tanedemi olmaz hepmi bir dikili ağacı olmayan şehit olacak asıl onların en önde şehit olmaları gerekmezmi bu düzen yıkılsın bu düzen
  • Misafir 6 dakika önce
    bazilari çok televizyon dizisi izlemiş sanırım gönderin bordo berelileri yiksinlar oraları diyor çok komik
  • Misafir 10 dakika önce
    Tır yakma tuzaktı,operasyon olacağını bilerek pusuya düşürme muhtemelen.O bölgede Askeri zaafiyet gözüküyor.
  • Misafir 46 dakika önce
    Allah evlatlarını versin inşallah şu terör illetinden bir kurtulsak türkiye bir bu kadar daha büyür
  • Misafir 48 dakika önce
    Allah rahmet eylesin.O bölgede askeri bir zaaf var muhtemelen dün yol kesiyorlar bugün mehmetcikleri şehit ettiler.
  • Misafir 50 dakika önce
    nere de teröre idam ne bekleniyor neyi bekliyoruz artık
  • Misafir 51 dakika önce
    Neden mi? Suçlu suçsuz bütün askerler içerde olduğu için olabilir mi? Kurunun yanında yaş da yandı... senelerce o dağlarda hainlere karşı canını hiçe sayanlar şimdi vatan hainliği ile suçlanır oldu? İçerde çürüttükten sonra Ergenekoncular a yaptıkları gibi kusura bakmayın boşa yattınız deyip bir özürle salıverecekler...
  • Misafir 51 dakika önce
    Keşge o kadar. Kolay. Olsa,güclü,devlet bilinçli millet
  • Misafir 53 dakika önce
    Neler oluyor sehitlerimiz didikce cogaliyor gonderin bordo berelileri yiksinlar orayi tahammulumuz kalmadi yeter yikin artik
  • Misafir 54 dakika önce
    Çünkü teröristin başka yapabileceği bir şey yok. Gücü yetse zaten orduya karşı savaşırdı.
  • Misafir 56 dakika önce
    asla amacınıza ulaşamayacaksınız hain teröristler. bir ölür bin diriliriz. Vatan sana canım feda!
  • Misafir 57 dakika önce
    Sen ya askerlik yapmadın, yada o çoğrafyada hiç bulunmadın
  • Misafir 59 dakika önce
    Sınırımızdaki ypg de eylemlere dahil olunca işimiz daha da zorlaşacak. Suriye'deki yangını körükleyenler mutlu mu?
  • Misafir 59 dakika önce
    onun bunun orta çucukları pkk
  • Misafir 60 dakika önce
    Terörle mücadelede insansız hava araçları ve diğer teknolojilerden faydalanılmalıdır. Bu terör operasyonlarında askerlerimizin, polisimizin şehit olmasını en aza düşürecektir.
  • Misafir 1 saat önce
    polisi askeri valisi, kimse en yetkilisi mıntıkasında kuş uçurtmayacak , yola inip tır yakana kadar nerdeymiş bunlar
  • Misafir 1 saat önce
    yola inmiş, tırları ateşe verecek kadar cesaret bulabilmişler, sorumlular kimse bulunsun, yetkiliyim diyenlerin gözü açık olacak
  • Misafir 1 saat önce
    bitmediler daha ölmeye doyacaklar tırlRı yaktıkları gşbş yakın bunları benzin dökün mermi zevkli olmaz
  • Misafir 1 saat önce
    Allah belanızı versin yeter artık yeterrrr Devletimiz en acımasız şekilde bitirmeli artık bu terör illetini...
  • Misafir 1 saat önce
    yol kesip tırları ateşe verene kadar biz nerdeyiz peki
  • Misafir 56 dakika önce
    GİT AĞRI ORDA
  • Misafir 1 saat önce
    şu yüzyıl olmuş hala yola inip araç ateşe veriyorlar, neden neden neden
  • Misafir 1 saat önce
    Allah belanizi versin pkkli serefsizler
  • Misafir 1 saat önce
    turkiye insansis arac var varsa neden araziye giden askerlere verilmiyor araziyi tarasin once burda cok buyuk sorumsusluk oldogunu dusunuyom sorumlular sorgulansin her gun sehit
  • Misafir 1 saat önce
    yol kesip tırları ateşe verirken o yerde geberteceksin bunları
  • Misafir 1 saat önce
    yola inip tırları ateşe verene kadar engellenmeli zaten bunlar, meydan boş bırakılmamalı gevşenilmemeli
  • Misafir 1 saat önce
    YETER ARTIK YETER.. ALLAH KAHRETSİN BUNLARI
  • Misafir 1 saat önce
    yazık günah bu analara ne istiyorlar bu insanlardan
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