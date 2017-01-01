Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı kırsalında bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

İHA'nın haberine göre; dün öğle saatlerinde PKK'lı teröristlerin yol keserek tırları ateşe verdikleri bölgede operasyon başlatıldı. Bölgede sürdürülen operasyon sırasında teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı.



Tendürek Dağı kırsalında çatışmanın devam ettiği belirtildi.