Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı kırsalında bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.
İHA'nın haberine göre; dün öğle saatlerinde PKK'lı teröristlerin yol keserek tırları ateşe verdikleri bölgede operasyon başlatıldı. Bölgede sürdürülen operasyon sırasında teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı.
Tendürek Dağı kırsalında çatışmanın devam ettiği belirtildi.
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YORUMLAR 28
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Misafir 2 dakika öncebir lüks apartmandan bir yalıdan bir villadan neden hiç şehit çıkmaz 40 yılda bir tanedemi olmaz hepmi bir dikili ağacı olmayan şehit olacak asıl onların en önde şehit olmaları gerekmezmi bu düzen yıkılsın bu düzen00
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Misafir 6 dakika öncebazilari çok televizyon dizisi izlemiş sanırım gönderin bordo berelileri yiksinlar oraları diyor çok komik00
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Misafir 10 dakika önceTır yakma tuzaktı,operasyon olacağını bilerek pusuya düşürme muhtemelen.O bölgede Askeri zaafiyet gözüküyor.00
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Misafir 46 dakika önceAllah evlatlarını versin inşallah şu terör illetinden bir kurtulsak türkiye bir bu kadar daha büyür30
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Misafir 48 dakika önceAllah rahmet eylesin.O bölgede askeri bir zaaf var muhtemelen dün yol kesiyorlar bugün mehmetcikleri şehit ettiler.30
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Misafir 50 dakika öncenere de teröre idam ne bekleniyor neyi bekliyoruz artık60
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Misafir 51 dakika önceNeden mi? Suçlu suçsuz bütün askerler içerde olduğu için olabilir mi? Kurunun yanında yaş da yandı... senelerce o dağlarda hainlere karşı canını hiçe sayanlar şimdi vatan hainliği ile suçlanır oldu? İçerde çürüttükten sonra Ergenekoncular a yaptıkları gibi kusura bakmayın boşa yattınız deyip bir özürle salıverecekler...03
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Misafir 51 dakika önceKeşge o kadar. Kolay. Olsa,güclü,devlet bilinçli millet00
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Misafir 53 dakika önceNeler oluyor sehitlerimiz didikce cogaliyor gonderin bordo berelileri yiksinlar orayi tahammulumuz kalmadi yeter yikin artik00
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Misafir 54 dakika önceÇünkü teröristin başka yapabileceği bir şey yok. Gücü yetse zaten orduya karşı savaşırdı.00
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Misafir 56 dakika önceasla amacınıza ulaşamayacaksınız hain teröristler. bir ölür bin diriliriz. Vatan sana canım feda!00
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Misafir 57 dakika önceSen ya askerlik yapmadın, yada o çoğrafyada hiç bulunmadın00
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Misafir 59 dakika önceSınırımızdaki ypg de eylemlere dahil olunca işimiz daha da zorlaşacak. Suriye'deki yangını körükleyenler mutlu mu?00
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Misafir 59 dakika önceonun bunun orta çucukları pkk00
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Misafir 60 dakika önceTerörle mücadelede insansız hava araçları ve diğer teknolojilerden faydalanılmalıdır. Bu terör operasyonlarında askerlerimizin, polisimizin şehit olmasını en aza düşürecektir.00
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Misafir 1 saat öncepolisi askeri valisi, kimse en yetkilisi mıntıkasında kuş uçurtmayacak , yola inip tır yakana kadar nerdeymiş bunlar00
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Misafir 1 saat önceyola inmiş, tırları ateşe verecek kadar cesaret bulabilmişler, sorumlular kimse bulunsun, yetkiliyim diyenlerin gözü açık olacak00
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Misafir 1 saat öncebitmediler daha ölmeye doyacaklar tırlRı yaktıkları gşbş yakın bunları benzin dökün mermi zevkli olmaz00
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Misafir 1 saat önceAllah belanızı versin yeter artık yeterrrr Devletimiz en acımasız şekilde bitirmeli artık bu terör illetini...00
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Misafir 1 saat önceyol kesip tırları ateşe verene kadar biz nerdeyiz peki39
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Misafir 56 dakika önceGİT AĞRI ORDA00
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Misafir 1 saat önceşu yüzyıl olmuş hala yola inip araç ateşe veriyorlar, neden neden neden30
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Misafir 1 saat önceAllah belanizi versin pkkli serefsizler150
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Misafir 1 saat önceturkiye insansis arac var varsa neden araziye giden askerlere verilmiyor araziyi tarasin once burda cok buyuk sorumsusluk oldogunu dusunuyom sorumlular sorgulansin her gun sehit33
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Misafir 1 saat önceyol kesip tırları ateşe verirken o yerde geberteceksin bunları90
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Misafir 1 saat önceyola inip tırları ateşe verene kadar engellenmeli zaten bunlar, meydan boş bırakılmamalı gevşenilmemeli30
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Misafir 1 saat önceYETER ARTIK YETER.. ALLAH KAHRETSİN BUNLARI30
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Misafir 1 saat önceyazık günah bu analara ne istiyorlar bu insanlardan00
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