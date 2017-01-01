Adana ve Samsun merkezli operasyonda fuhuş çetesinin 2 milyon lirasına el konuldu

Adana ve Samsun merkezli çökertilen eskort sitesinde 5 ayrı örgüt çıktı. 24 kişinin tutuklandığı operasyonlarda ilkler yaşandı. Fuhuş örgütünün 2 milyon TL parasına el konuldu. Son bir yılda 25 ayrı banka hesaplarında yaşanan 3.5 milyonluk işlem de takibe alındı. Fuhuş yapan eskort kızlara ilk kez yeni çıkan kanun maddesi uygulandı ve şüpheli olarak ifadeleri alındı. 5 fuhuş örgütünün toplam 30 ayrı eskort sitesi kapatıldı. Eskort sitelerine üye olan 690 kişiden 300'una işlem yapıldı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı'nın koordinesinde 2 ay önce takibe alınarak operasyon düzenlenen eskort sitelerinde çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Adana ve Samsun merkezli 13 kentte 30 eskort site sahibine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 24'ü tutuklandı. "Fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek"le suçlanan site yöneticilerinin fuhuştan kazandıkları 2 milyon TL parasına el konuldu.



3.5 MİLYONLUK HESAP HAREKETİ İNCELEMEDE

Takip sonucu tespit edilen 30 eskort sitesinden 5 ayrı fuhuş örgütü çıktı. Çetenin 25 ayrı banka hesaplarını incelemeye alan polis son bir yılda 3.5 milyon TL'lik para hareketliliği belirledi. Bu paranın üye olan eskort kızlar tarafından haftalık olarak ödenen üyelik ödemelerinin olduğu düşünülüyor. Polis tarafından bloke edilen hesaplardaki inceleme sürürken çetenin ev, araba gibi mal varlıkları da takibe alındı. Fuhuş aracılığı ile kazanılan paralarla alındığı tespit edilen tüm mal varlıklarına da el konulacağı belirtildi.



ESKORTLAR İLK KEZ ŞÜPHELİ OLDU

Operasyonlarda yaşanan ilklerden biri de fuhuş yapan eskort kızlara yönelik oldu. 30 ayrı eskort sitesinde para karşılığında fuhuş yaptıkları belirlenen 690 kişiden 300'ü gözaltına alındı. Eskort kızların Kasım 2016'da yeniden düzenlenen TCK 227/3 kanun maddesi kapsamında şüpheli olarak ifadeleri alındı. Söz konusu madde "Fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri veremek, dağıtmak veya yaymak" suçundan 3 yıla kadar verilmesini içeriyor. Bu kapsamda siteye üye olan 690 eskort şüpheli oldu.



Operasyon sonrası 30 ayrı eskort sitesini inceleyen polis, ilginç istatistiği de ortaya çıkardı. 690 eskort ilanı arasında en çok ilgiyi, operasyonda gözaltına alınan Damla lakaplı travestinin aldığı belirlendi.