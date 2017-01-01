İstanbul'da bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri yaşanacak. BEDAŞ planlı elektrik kesintileri ile ilgili internet sitesinden bir duyuru yayınladı. Elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçelerde birçok kişi elektriklerin ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

İşte BEDAŞ'ın internet sitesi üzerinden yaptığı o duyuru;

- TUNA Mh., 736. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6184-18296)



- FERAHEVLER Mh., ÇELİK Sk., GÜLİBRİŞİM ÇIKMAZI Sk., ITIR ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI Sk., İNCİ ÇİÇEĞİ Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 13:30-16:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6218-4183)



- KAYABAŞI Mh., VEYSEL KARANİ Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6226-12633)



- BÜYÜKDERE Mh., ASMALI YALI(ASMALI) Sk., BOSTAN Sk., BÜYÜKBAYIR Sk., ÇAYIRBAŞI Cd., ÇOBANKIZI Sk., DEDE KORKUT Sk., GÜLMEZ HASAN Sk., HACET Sk., HANÇERLİ ÇAVUŞ Sk., KUYU ÇIKMAZI Sk., MEKTEP Sk., TOPÇU KARAKOL Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6217-4176)



- KANARYA Mh., CENNET KUŞU Sk., ÇOBAN ALDATAN Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 08:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6219-11601)



- CİBALİ Mh., KARADENİZ Cd., YAVUZ SULTAN SELİM Mh., AŞIKPAŞA Sk., ŞEHLA Sk., TİFTİK Sk., KOPÇA Sk., KARA SARIKLI Sk., HELVACI AHMET Sk., DİNİBÜTÜN Sk., PELİN Sk., MİMAR ÇEŞMESİ Sk., HALİÇ Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6269-2097)



- BAHÇELİEVLER Mh., CELAL NURİ Sk., MEHTAP Sk., NEYİRE NEYİR Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6274-605)



- YAVUZ SULTAN SELİM Mh., CİBALİ ŞEREFİYE Sk., ABDÜLEZELPAŞA Cd., KALAYCI Sk., ODUN İSKELESİ Sk., SEFERİKOZ Sk., MÜSTANTİK Cd., NALINCI KASIM Sk., OGÜN Sk., CİBALİ Mh., SEFERİKOZ Sk., NALINCI KASIM Sk., KADİR HAS Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6268-2146)



- AKÖREN Mh., AKÖREN Sk., ALİ ÇEŞME ÇIKMAZI Sk., ALİMAN Sk., ALTAY Sk., ARABACI Sk., GÜRSEL Sk., BAĞLARBAŞI Sk., AVRASYA ÇIKMAZI Sk., SEHER YILDIZI Sk., BEYPINARLAR Cd., CAMBAZOĞLU Sk., CEDİD ALİPAŞA Cd.DESİ Sk., CEVİZ BAĞLARI Sk., CEVİZDERE Sk., ER Sk., BURGU Sk., ÇUKURÇEŞME Sk., DAVUTÇA Sk., DEĞİRMENCİOĞLU Sk., DEMİRER Sk., EŞREFOĞLU Sk., KORUCU Sk., OYMAK Sk., HALİL ÇEŞME Sk., HATİP Sk., İNCİR BAĞLARI Sk., HANİCE Cd., KARAMAN Sk., HERKÜL Sk., KEPÇELİ Sk., SAĞLIK Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6308-23180)



- ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM Mh., ARDIÇ Sk., PALMİYE Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6316-1332)



- ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM Mh., ARDIÇ Sk., PALMİYE Sk., UĞUR MUMCU Bul., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6317-1333)



- ARNAVUTKÖY Mh., ABDULHAKMOLLA Sk., ADALI FETTAH Sk., ADALI Sk., ARNAVUTKÖY DERE Sk., AYGÜL Sk., BAKKAL Sk., BEBEK ARNAVUTKÖY Cd., BEYAZGÜL Cd., BOYALIKÖŞK Sk., CEVİZ Sk., DERE ÇIKMAZI Sk., DOLAPLIKUYU Sk., DUBARACI Sk., DÜZYOL Sk., EĞLENCE Sk., FRANCALACI Cd., GİRGİN Sk., KAMACI Sk., KARAKAVAK Sk., KİREÇHANE ÇIKMAZI Sk., KİREÇHANE GEDİĞİ Sk., KİREÇHANE Sk., KÖRKADI Sk., MUMHANE Sk., NERGİS Sk., OĞUL Sk., PARMAKLIK ÇIKMAZI Sk., SATIŞMEYDANI Sk., SEBZECİ BAYRAM Sk., SEKBANLAR Cd., SUCUBAHÇESİ Sk., ŞARIK ARIYAK Sk., TAYYARECİ SUPHİ Sk., TEKKECİ Sk., YAĞHANE ÇIKMAZI Sk., KÜLTÜR Mh., SEKBANLAR Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6318-3060)



- KÜÇÜK SİNEKLİ Mh., BÜYÜK SİNEKLİ Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6326-25017-25018)



- ÇAKMAKLI Mh., MEHMET YEŞİLGÜL Bul., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6327-22832-22833)



- CİHANNÜMA Mh., MEHMET ALİ BEY Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6323-3400)



- ATATÜRK Mh., AKARSU Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 10:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6331-21467 dp:2)



- BEBEK Mh., ARİFİPAŞA Sk., AYŞESULTAN Sk., CEVDETPAŞA Cd., GÜNAYDIN ÇIKMAZI Sk., GÜNAYDIN YOLU Sk., TANBERK ÇIKMAZI Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6319-3062)



- BEBEK Mh., CEVDETPAŞA Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6320-3592)



- YENİGÜN Mh., 10/3. Sk., 10/4. Sk., 8/1. Sk., 6/2. Sk., 3/3. Sk., 10/5. Sk., 8/3. Sk., KUTSAL Sk., 8/2. Sk., 6/1. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6339-18631)



- HAMİDİYE Mh., ARİFE Sk., CABİR Sk., DİLAVER Sk., DURAK Sk., FURKAN Sk., GAZİ Sk., GİRNE Cd., GÜLHAN Sk., KARAKAŞ Sk., MENZİL Sk., SERDAR Sk., SEZER Sk., SÖYLER Cd., TUĞBA Sk., YUNUS Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 12:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6348-9154)



- GÜLTEPE Mh., AKÇİL Sk., AKRAN Sk., ALKIŞ Sk., ARZU ÇIKMAZI Sk., ARZU Sk., AYABAKAN Sk., BAŞPINAR Cd., BAYRAKDAR Sk., BEGONYA Sk., BERK Sk., BUDAK Sk., BUKET Sk., BULGUR Sk., DERNEK Cd., DİDEM Sk., HAŞMET Sk., HAVZA Sk., HORASAN Sk., HÜMA Sk., İŞÇİ Sk., ORKİDE Sk., PAPATYA Sk., TALATPAŞA Cd., TÜRKMEN Sk., YEŞİLÇAY Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 15:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6350-9216)



- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., BARAJ Sk., DİLA Sk., İSTANBUL Cd., KUMLUGEÇİT Sk., 1.SANCAK Sk., ÜSTKÜME Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6352-9272)



- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., İSTANBUL Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 14:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6353-9435)



- HAMİDİYE Mh., GİRNE Cd., SOĞUKSU Cd., SÖYLER Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6345-9854)



- MECİDİYEKÖY Mh., KİRAZ Sk., VİŞNE Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 18:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6351-9566)