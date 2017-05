'Jet imam'lara kötü haber: İki uyarının ardından...

Antalya İl Müftüsü Osman Artan, Ramazan ayında hızlı Teravih Namazı kıldıran ve kamuoyunda 'Jet İmam' olarak bilinen imamların önüne geçmek için iki kez uyarının ardından kanuni işlem yapılacağını bildirdi.

Antalya İl Müftüsü Osman Artan, yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla makamında basın toplantısı düzenledi. Artan, 26 Mayıs Cuma günü kılınacak ilk Teravih Namazı'nın ardından 27 Mayıs Cumartesi günü ilk orucun tutulacağını söyledi.

İHA'nın haberine göre; Artan, "Diyanet İşleri Başkanlığının bu yılki temasının, 'Üzerinde her canın hakkı var, bu Ramazan her zaman' olarak belirlendi. Bu ay içinde en önemli husus camilerde gerekli tedbirler alındı. Tüm camilerimiz imamsız bırakmamak için bir görevli verme konusunda gerekli çalışmalar yapıldı. Bazı otellerimizde de mescitler yapıldı, camiler yapıldı, iş merkezleri var buralarda da din görevlisi konusunda talepler var. Bunları karşılamak içinde gerekli çalışmaları yapıyoruz. Din görevlisi talebinde bulunan her mekana yardım yapma konusunda gerekli çalışmaları yapıyoruz" diye konuştu.

Artan, mevsimlik işçiler açısından yoğunluk yaşanan Antalya'da onların ibadetlerini de kolaylıkla yapabilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

"CAMİLERDEN ÇOCUKLARI KOVMAYALIM"

Camilerin bakımları ve ses düzenlemelerinin yapıldığının altını çizen Artan, "Camilerimizde bu sene üzerinde duracağımız konulardan biride çocuklarımızın gelmesidir. Çocuk sayısını arttırmak için çalışıyoruz. 12 Haziranda okullar kapandıktan sonra yaz Kuran kurslarımız başlayacak. Bu ayın güzelliğinden çocuklarımız istifade edecek. Camilerde lütfen gürültü, ses yapıyor diye çocuklarımızı azarlamasınlar, kovmasınlar. Çocuklarımızı bu davranışlarla camiden soğutmasınlar. Halkımızın bu konuya özellikle dikkat etmesini istiyorum. Çocukların camiden kovulması yada dövülmesi onları camiden uzaklaştıracak ve unutamayacakları travmaya sebep olacaktır. O nedenle camilerdeki çocuk seslerine özen gösterelim" dedi.

Artan, gençlerin camilerle buluşmasını sağlamak amacıyla çeşitli toplantılar ve iftar programları düzenleyeceklerini belirtti.

Ramazan ayında kadınların erkeklerden daha fazla camiye geldiğini dile getiren Müftü Artan, onların da daha rahat ibadet yapabilmeleri için tüm camilerde gerekli ortamın sağlandığını kaydetti.

"JET İMAM" UYARISI

Orucun bir ibadet olduğunun altını çizen Artan, "Her ibadetin bir kuralı vardır. Ramazan ayında hızlı teravih namazı kıldıran imamlar çıkıyor. Bunlara da halk arasında 'Jet imamlar' deniliyor. Kurallarına uymadan kılınan namaz namaz olmaz. Bu arkadaşları uyarıyoruz, cemaatin isteğine göre değil Allah'ın koyduğu kurala göre namaz kıldıralım. Jet imamlar gibi namaz kıldıran arkadaşlarımızı uyarıyoruz. İkaz edeceğiz. Yine aynı şey devam ederse gerekli kanuni işlemi de yapacağız. Jet imamlar ilimizde 9-10 tane çıkıyor. Cemaat biraz da bunu teşvik ediyor. Diyor ki, "Ya hocam bugün maç var biraz hızlı kıldır', 'Hocam bugün diğer imamı geçebilecek misin?' bu teşvikle hocamız birazda fazla cemaat gelsin düşüncesiyle böyle bir hareketin içine giriyorlar. Bu yanlış. Özünden uzaklaşmamalıyız. Antalya'da geçen yıl bize 9-10 imamın ismi geldi. Gerekli uyarıyı yaptık" ifadelerini kullandı.

"FİTRE 16 LİRA"

Kent merkezindeki 6 camide hatimle namaz kıldırılacağını ifade eden Osman Artan, camilerde yapılacak olan programların da duyurusunun kapıya asılması gerektiğini bildirdi.

İl Müftüsü Osman Artan, kişi başı fitre miktarının en az 16 TL olarak belirlendiğini aktararak, bunun üst sınırını kişinin gelirine göre belirleyeceğini vurguladı.

"SOKAK HAYVANLARI"

Sokaklardaki hayat kadınlarının durumlarını sadece Ramazan ayında değil diğer günlerde de tasvip etmediklerini belirten Artan, bu yönde halktan kendilerine çeşitli şikayetler geldiğini kaydetti.

Osman Artan, hayvan hakları derneklerinin isteklerini de önemsediklerini ifade ederek, "Özellikle sıcak günlerde sokağa su ve mama bırakılması konusunda uyarılarımızı sohbetlerimizde cemaatimize aktarıyoruz. Hayvan hakları konusuna da gerekli ihtimamı gösteriyoruz" dedi.

"RUJ ORUCU BOZMAZ"

Artan, akşama kadar uyumanın, ruj sürme ve makyaj yapmanın orucu bozmayacağını vurguladı.

Anadolu'nun en önemli Ramazan geleneklerinden davulcu konusunda belediyelerin karar verdiğini dile getiren Artan, turizm bölgesi nedeniyle bazı bölgelerde davul çalınmadığını söyledi.

Artan, normal sigarada olduğu gibi elektronik sigaranın da orucu bozduğunu sözlerine ekledi.