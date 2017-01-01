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Takdir teşekkür hesaplama
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Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?

Karnelerin yaklaşmasıyla birçok öğrenci internette "takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır" diye aramaya başladı. Peki takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...

25 Mayıs 2017 Perşembe, 12:32:29 Güncelleme: 12:38:01

Okulların kapanmasına az bir süre kala tüm öğrencileri karne heyecanı sardı. Birçok öğrenci internette "takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır" diye aramaya başladı. Peki takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...

TAKDİR - TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Takdir Belgesi veya Teşekkür Belgesi için notlarının yetip yetmediğini hesaplamak isteyen öğrenciler, aşağıdaki işlemleri yaparak kolayca not ortalamasını bulabilir ve puanlarının takdir veya teşekkür belgesine yetip yetmediğini kontrol edebilir.

Öğrencinin yılsonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının bu derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölümüyle elde edilen puandır.

Naklen gelen öğrencilerin yılsonu başarı puanı hesaplanırken yeni oluşacak haftalık ders saati sayısı toplamı esas alınır.

Yılsonu başarı puanı hesaplanırken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür.

Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir.

Puan değerleri ve dereceleri:

● 85,00-100 Pekiyi
● 70,00-84,99 İyi
● 60,00-69,99 Orta
● 50,00-59,99 Geçer
● 0-49,99 Geçmez

Öte yandan aşağıdaki linki kullanarak da takdir - teşekkür hesaplama robotuna ulaşabilir, manuel işlem yapmadan robot sayesinde takdir - teşekkür belgesine puanınızın yetip yetmediğini tespit edebilirsiniz;

Takdir - Teşekkür Hesaplama Robotu: https://takdir-tesekkur.hesaplama.net/

HANGİ PUAN HANGİ BELGEYİ KAZANDIRIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

70,00-84,99 arasındakileri Teşekkür Belgesi,

85,00 ve daha yukarı olanları Takdir Belgesi şeklinde ödüllendirilmektedir.

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