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Adana'da çantası çalınan Suriyeli kadın gözyaşlarını tutamadı

Bir süre yolda yürüyen kadının elindeki çanta, motosikletli 2 kişi tarafından kapkaç yöntemiyle alınmak istendi. Direnen kadının elindeki çantayı askısından kopararak alan saldırganlar, motosikletle kaçtı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 14:54:50 Güncelleme: 14:57:55 DHA

Adana'da içinde 4200 lira parası ve pasaportlar bulunan çantası kapkaçı tarafından gasp edilen Suriyeli 40 yaşındaki Mnar Hdad, kaldırıma oturarak uzun süre gözyaşı döktü.

DHA'nın haberine göre olay, merkez Yüreğir İlçesi'nde bulunan İl Göç İdaresi'nin önünde meydana geldi. Avusturya'ya gitmek için, İl Göç İdaresi'ne gelen Suriyeli Mnar Hdad, buradaki işlemlerini yaptırdıktan sonra binadan ayrıldı. Bir süre yolda yürüyen kadının elindeki çanta, motosikletli 2 kişi tarafından kapkaç yöntemiyle alınmak istendi. Direnen kadının elindeki çantayı askısından kopararak alan saldırganlar, motosikletle kaçtı. Bağırarak çevresindekilerden yardım isteyen kadın, oturduğu kaldırımda elinde çantasının askısıyla uzun süre gözyaşı döktü.

"HER ŞEYİMİ KAYBETTİM"

Suriyeli Mnar Hdad, "Tüm geleceğim o çantanın içindeydi, her şeyimi kaybettim" dedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, eşkallerini belirlediği kapkaççıları yakalamak için çalışma başlatırken, ifadesi alınmak üzere karakola götürülen Mnar Hdad, ekip arabasına bindirildiği sırada bir polisin elini öpmeye çalıştı. Çantasının bulunmasını isteyen kadın, yine polisler tarafından sakinleştirildi.



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YORUMLAR 3
  • Misafir 3 dakika önce
    İyi oluyo iyi yani şuç kapkaççinınmı yakalanıyor serbest kaliyo adam napsın
  • Misafir 7 dakika önce
    Allah benanıız versin, vicdansızlar... o mazlum vatansız yurtsuz, belki yetim, dul kadının göz yaşları sizi mahveder
  • Misafir 23 dakika önce
    yazık günah arkadaş ya,insanlar ne kadar vicdansiz olmuş
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