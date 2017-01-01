Sultangazi'de feci kaza

Sultangazi'de kararsız kalan kadın sürücü refüje çarpıp takla attı.

Haberturk.com Whatsapp Hattı'na gelen bilgilere göre olay saat 12.50 sıralarında Sultangazi Mahmutbey yolu üzerinde gerçekleşti. Kararsız kalan kadın sürücü orta refüje çarptıktan sonra takla attı.

Araçtan çıkarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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