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Sultangazi'de feci kaza

Kararsız kalan kadın sürücü orta refüje çarptıktan sonra takla attı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 15:09:17 Güncelleme: 15:14:39 HABERTURK.COM

Sultangazi'de kararsız kalan kadın sürücü refüje çarpıp takla attı.

Haberturk.com Whatsapp Hattı'na gelen bilgilere göre olay saat 12.50 sıralarında Sultangazi Mahmutbey yolu üzerinde gerçekleşti. Kararsız kalan kadın sürücü orta refüje çarptıktan sonra takla attı.

Araçtan çıkarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 3 dakika önce
    Bayanların hemen hepsinde olan şey, kararsızlık
  • Misafir 3 dakika önce
    kararsız kalanlar takla mı atıyor
  • Misafir 11 dakika önce
    kime neye kararsız kalmış :))
  • Misafir 17 dakika önce
    kararsız kalıp takla attı. kaliteli haber
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