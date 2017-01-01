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Başhekim gözyaşları ile uğurlandı

Fırat Üniversitesi Camisi'nde düzenlenen törende Prof. Dr. Berilgen'in cenaze namazı müftü tarafından kıldırıldı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 15:25:21 Güncelleme: 15:30:25

Elazığ'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Fırat Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen son yolculuğuna uğurlandı.

Habertürk Haber Merkezi'nde Mustafa Uc'un aktardığı bilgilere göre, Fırat Üniversitesi Camisi'nde düzenlenen törende Prof. Dr. Berilgen'in cenaze namazı müftü tarafından kıldırıldı. Okunan duaların ardından Berilgen'in cenazesi Harput'taki aile mezarlığında toprağa verildi. Törene katılan Berilgen'in sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı.



"1.5 SAAT ÖNCE BERABERDİK"

Cenaze töreni öncesinde ise Fırat Üniversitesi Hastanesi çalışanları morg önünde şiddeti kınayan pankartlar açıp Berilgen için dua etti. Burada konuşan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbettin Demirdağ, gözyaşları içerisinde saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirterek, "Benim için hayatımın en kötü iki günümü yaşıyorum. Kendisiyle menfur saldırı olmadan 1.5 saat önce beraberdik. Çeyrek asra yakındır asistanlıktan beri hep kardeş gibiydik. Ailelerimiz de aynı şekildeydi. Olduğu gibi yaşayan bir insandı. Sadece işini yapan, makam, mevki sevdası olmayan bir arkadaşımızdı. Vatanını, milletini sevmede kimse onunla yarışacak durumda değildi" dedi.



"KİMSENİN DE BU HASTANEDEN ALACAĞI BİR KURUŞ YOKTU"

Hastaneden kimsenin bir kuruş alacağının olmadığını belirten Demirdağ, şöyle devam etti:

"Hakkın hatırını her şeyin üzerinde tutan bir arkadaşımızdı. Kul hakkını herkesten çok iyi bilen bir arkadaşımızdı. Birilerinin keyfi için bildiklerinden şaşmayan bir kardeşimizdi. İyi bir mümindi. Allah'ın istediği gibi yaşamaya çalışan bir kardeşimizdi. İşin gereği neyse onu yapmaya çalışırdı. Çok merhametli bir insandı. İyi bir bilim adamıydı. Adam gibi adamdı. Bunu hak etmiyordu. Kimsenin de bu hastaneden alacağı bir kuruş yoktu. Üniversite hastaneleri içinde en güzel idare edilen Fırat Üniversitesi Hastanesi'ydi. Bunu da kendisine borçluyuz. Bu hastanede işlerin yürümesi için bütün meslektaşlarıyla kavga ederdi. Sadece sağlık camiası değil, sadece Elazığ değil vatanımız güzel bir evladını kaybetti. Ben tekrar kendisine rahmet diliyorum. Başta ailesi olmak üzere Elazığ halkına sağlık çalışanlarına başsağlığı diliyorum."

Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen dün hastanedeki makam odasına görüşme bahanesi ile giren medikal firma sahibi Sercan G. tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Başhekimi vurduktan sonra intihara kalkışan Sercan G. ağır yaralanmıştı. Sercan G.'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 4 dakika önce
    çok üzücü bir olay. Bu kadar değerli, bilime kendini adamış kişileri kaybetmek çok çok ac..
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