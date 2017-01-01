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İstanbul'da taksilere polis denetimi

Özel Harekat polislerinin de destek verdiği denetimde çok sayıda taksi kontrolden geçirildi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 15:33:19 Güncelleme: 15:37:04 DHA

İstanbul polisi 25 ilçede 50 noktada 300 ekibin katılımı ile taksilere yönelik denetim yaptı.

DHA'nın haberine göre saat 14.00'da başlayan denetime  25 ilçe emniyet müdürlükleri ile özel harekat, mali suçlarla mücadele, narkotik suçlarla mücadele, önleyici hizmetler ve trafik denetleme şube müdürlüğü personelleri katıldı. 50 noktada 300 ekip ile yapılan denetimlerde taksilere yönelikti. Denetim yapılan yerlerden biri olan Fatih Sahilyolu'nda polis ekipleri  taksileri durdurarak arama yaptı. Sürücü ve yolculara GBT kontrolünün yanı sıra üst araması yaptı. Dedektör köpeği Kuzey de taksilerde arama yaptı.



Denetim noktalarından biri de Şişli Büyükdere Caddesi'ndeydi. Durdurulan taksilerin şoförleri  ile yolculara GBT yapıldı ve üstleri arandı. Narkotik köpeği Maya da taksilerin içinde ve dışında arama yaptı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği denetimde çok sayıda taksi kontrolden geçirildi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 7 dakika önce
    Polisimizin bu Fatih'te her zaman operasyon yapması gerekli..bilenler bilir her türlü pisliğin menbağı burası bu sahil kısmı,bıktık burdaki torbacılardan,sarhoşlardan,eline silah alanlardan..Fatih'in sahile yakın semtlerine Allah kimseyi düşürmesin :(
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