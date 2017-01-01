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BBP lideri Mustafa Destici'den dikkat çeken 'bedelli' önerisi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bedelli askerlik ile sağlanacak kaynağın SMA hastalarına aktarılabileceğini söyledi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 15:34:14 Güncelleme: 15:38:54 DHA

DHA'nın haberine göre; SMA hastası olan ve geçtiğimiz gün Sakarya'da 9 aylık Eymen Çapkın'ın vefatını üzüntü ile öğrendiğini ifade eden BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ülkemizde yaklaşık 2 bin civarında SMA hastası, ağırlıklı olarak çocuk var. Öncelikle Rabbim acil şifalar versin. Üzücü olan şu ki; bunların önemli bir kısmı ilacına ulaşamadıkları, parasal değerini karşılayamadıkları için hayatlarını kaybediyorlar. Bu durum ülkemiz adına utanç verici, milletimiz ve aileler içinde kahredici bir durum. Bunun mutlaka ama mutlaka çözülmesi şart" dedi.

KAYNAK OLARAK 'BEDELLİ PARASI' ÖNERİSİ

Kaynak bulunma konusunda da öneri veren Destici, "Kaynak bulunamıyorsa bizim önerimiz, değişik fonlarda milyarlarca TL para var ve daha az önemdeki farklı alanlarda harcanıyor. 2 milyar dolar buraya ayrılsın. Ya da bedelli askerliğe ilkesel olarak karşıyım. Lakin oluşacak kaynak buraya aktarılıp 2 bin canımız hayata tutunacaksa bu da yapılabilir. Son olarak Sakarya'da SMA hastası olan Eymen bebek, tedavisi yapılamadığı için hayatını kaybetti. Rabbim ailesine sabırlar versin, cennetinde buluştursun" diye konuştu.

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YORUMLAR 9
  • Misafir 3 dakika önce
    elektrik dağıtım bedeli sma hastalarına verilsin, trt payları sma hastalarına verilesin... bedelli askerlik adaletsizliktir. alperen olmadığın sözlerinden belli...
  • Misafir 5 dakika önce
    muhsin başkanın, o kişinin cumhurbaşkanı olması sakıncalı demesine rağmen, o adamla aynı şafta evet dedin...
  • Misafir 5 dakika önce
    Anlamiyorsunuz.anlamak istemiyorsunuz. Sorun sma hastalarina ilaci ucretsiz vermek degil. Amac hastaligi arastirip önlemek ilaclarinida bizim turkiyede yerli uretmemiz.
  • Misafir 5 dakika önce
    HELAL OLSUN ...
  • Misafir 6 dakika önce
    LA DESTİCİ AKLINLA BİN YAŞA.
  • Misafir 7 dakika önce
    Bedelli herkesin yararina tabiki. Askerlik noktasinda sorun yasayan bicok ailemiz var malesef ve devletin de bian once profesyonel askerlige gecmesi gerekiyor
  • Misafir 9 dakika önce
    bu zamanda bedelli önerisi hiçde masum görünmüyor.
  • Misafir 9 dakika önce
    yazıklar olsun,senin gibi alperene...
  • Misafir 4 dakika önce
    sen buna alperen mi diyorsun.....?
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