CHP, AK Parti kongresi için Yargıtay'a itirazda bulunacak

CHP'li Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

DHA'nın haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen ve açlık grevi yapan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya yönelik sözlerini eleştiren CHP'li Özel, şöyle konuştu:

"Savcıya mahkemeye gerek olmadan hükmü vermiş cezayı kesiyor sadece ekmeklerini işleri iade isteyen Nuriye ve Semih için terörist diyor bir daha ileriye gidiyor evlerinde yemek yiyorlardı, açlık grevi yapmıyorlardı diyor. 96'da aynı örümcek kafa aklı Şevket Kazan sözleriyle gündemi enfekte ediyordu, 'kantinden yemek stoklamışlar numara yapıyorlar' 20 gün sonra 12 tutuklu açlıktan öldü. 2000'de Tantan bunu söylüyor, hayata dönüş operasyonu yapıyor, 120 kişi hayatını kaybediyor. Süleyman Soyluya şunu diyoruz; genelkurmay başkanını terörist ilan etmiştiniz, idam cezası kalkmasaydı arkadaşlarımızı asmıştınız ama üç sene sonra kumpas varmış dediniz. Gelinen noktada kişiler suçları ispatlanana kadar suçsuz sayılır bunlar terörist ise Semih geçen sene öğrencileriyle fotoğraf çektirmiş, niye oturuyor, haksız KHK ile atılıp buna sessiz kalmayıp Türkiye'nin dünyanın ilgisi buraya dönünce mi terörist oldu böyle iftira olur mu? İçişleri Bakanı yalanını örtmek saraya yaranmak için akıl almaz şeyler söylüyor dürüst değiller, bu kadar yüzsüzlük bu kadar utanmazlık olmaz. Soylu, delikanlılık delikanlılık diyor ya çıkıp söylesene ben, infaz yasanın kişiler kendilerine verilen emeği yemezse önce doktorla uyarırız eğer yemezse zorla yediririz. Açlık greviyle baş edemedim zorla besleyeceğim de, çıkıp bunu söyle. Bir hekimi götürüp zorla besleme olayını girip sonra düzeysiz bir şekilde karşısındakini aşağılayacak şekilde aslında açlık grevi olmadığını söylemek doğru bir şey değil. Şevket Kazan-Saadettin Tantan'ın utanç müzesinde Süleyman Soylu büstünü garanti etti"

"BU ANLAYIŞI BAŞINA ÇALACAĞIZ, SANA BU BİNAYI YIKTIRMAYACAĞIZ"

Yeni Anayasa kitapçığının turkuaz renkli olmasına tepki gösteren Özel, "MHP grubuna söylüyorum, bu bayrak kırmızısı anayasa 82 anayasası, 18 madde ile tek adam rejimi anayasanın içine kondu, bu anayasayı yüzde 51 denen şaibeli referandumla geçirdiğini söyleyenler bu da yeni anayasa Meclis Başkanı basmış ne renkte turkuaz rengi ne renkte saray rengi. Erdoğan böyle seviyormuş. Nazire yapıyorlar ilk meclise nazire yapıyorlar, aynı günlerde iftar daveti yazısı göndermiş bize. Orayı yıktık burayı yıktık diyor SPA merkezinin dinlenme koltukları pavyon görüntüsüne soktuğu kendi yaşam biçimine göre soktuğu Meclis yerleşkesinin diğer yerlerinden sonra ana binayı yıkacakmış. Cumhuriyet yapıtı, ana binadan rahatsız olan İsmail Kahramanın Cumhuriyetle sorunudur bu anlayışı başına çalacağız ama sana bu binayı yıktırmayacağız İsmail Kahraman, bu anayasayı rahat rahat saraydan yürütemeyeceksiniz" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKAN'IN DURUMUNA İTİRAZ İÇİN YARGITAY'A BAŞVURACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti genel başkanı olmasının kanuna aykırı olduğunu savunan CHP'li Özel, şunları söyledi:

"Seçilen cumhurbaşkanı partisiyle ilişiği kesilir, uyum yasası çıkarmaları lazımdı yapamadı madde dört duruyorken. Kanuna aykırı genel başkandır. Partilere insanlar üye olur mahallesinde delege olmak istiyor, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığının üyeliği ilan etmesi lazım, mahalle delegesi olamazsın, hani ilan nerede yazıyor. Kanun uygun hale getirilmeden bu işler yapılamaz. Başbakanın durumu daha da vahim MKYK'de görev alırsan grupta görev alamazsın dedik. Yargıtay Başsavcılığının kararı genç parti vekalet etmek üzere genel başkanvekilliği ihdas etti Yargıtay bozdu siyasi partiler kanunda bu yoktur dedi. Siyasi Partiler kanunda 65'de vardı 83'de kalktı. Bunlar yaptık diyor kanuna aykırı işlem yaptınız diye Yargıtay'a Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürdüğümüz zaman ya CHP'de böyle yapıyor ya kanuna niye uymuyorsun muz cumhuriyeti mi burası kabileye reis mi seçiyoruz. Bu tam kanunsuzluk halidir, en çok mücadele etmemiz gereken yüzsüzlüktür. Gel kanun değişikliğini ver tartışalım, bugün hukuksuzluk yapıyorlar 'reis, reis' diyorlar kabilede bile bu kadar hukuksuzluk olmaz. Peşini bırakmayacağız gerekli hazırlığı yapıyoruz hem Cumhurbaşkanı hem Başbakanla ilgili başvurularımızı yapacağız, takipçisi olacağız"

" FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞININ YEDEK LASTİĞİSİN KARDEŞİM"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılmasına yönelik açıklamalarının hatırlatılması üzerine CHP Grup Başkanvekili Özel, şöyle konuştu:

"Sayın Bahçeli'ye FETÖ'nün talebiyle kanun değişikliğine imza attığı ortaya çıkan Ramazan Can, Ekmeleddin İhsanoğlu'nun FETÖ'nün adayı olduğunu söyledi özür dilemesi istendi ama özür dilemedi Bahçeli'nin bunu da görmesi lazım. Devlet Bey AKP'ye selektör yapıyor dediğimiz zaman ağız dolusu küftür ediyordunuz, şimdi dümene girdin sistemi değiştirdin. Bunların dostluğu mezara kadar değil pazara kadar dedik. 16 Nisan Pazar günü bitti bu iş Bahçeli bundan sonrasını sen düşün. FETÖ'nün siyasi ayağının yedek lastiğisin kardeşim, ne zaman tökezleseler koltuk değneği oluyorsun kardeşim. Reis anayasayı değiştirsin bayrak kırmızısından turkuaza bağlasın, FETÖ'cülere gelecek en az 80 FETÖ'cüyü temizleyecek 40 vekil yerine MHP girecek, at pazarlığı yapmakla anayasaya karşı gizli işbirliğiyle olmaz. Arap hurmadan indi mafiş. Ülkeyi yangın yerine çevirdin bunun da hesabını önümüzdeki günlerde verirsin. Baraj iki buçuk olsa bunları kurtarmayacak"